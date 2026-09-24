Starbucks cerrará 250 tiendas en Norteamérica en una segunda ola de cierres

Starbucks cerrará 250 tiendas en Norteamérica a finales de esta semana, en la segunda gran ronda de cierres implementada bajo la dirección de Brian Niccol, presidente y director ejecutivo de la compañía.

La cadena de cafeterías ya había cerrado 627 establecimientos en Norteamérica y Europa en septiembre del año pasado, de acuerdo con la agencia AP.

En una carta enviada a los empleados, el director de operaciones de Starbucks, Mike Grams, explicó que las tiendas seleccionadas para el cierre no están generando resultados financieros aceptables o no pueden ofrecer el tipo de experiencia que la empresa busca para sus clientes y trabajadores.

Starbucks no informó cuáles establecimientos serán cerrados ni precisó cuántos de ellos están ubicados en Estados Unidos.

Starbucks Workers United, sindicato que representa a trabajadores de unas 700 tiendas propiedad de la compañía en Estados Unidos que han votado a favor de sindicalizarse, señaló que 20 de los establecimientos incluidos en esta nueva ronda están sindicalizados.

La cifra representa aproximadamente el 8 % de las 250 tiendas que serán cerradas. Los trabajadores de Starbucks comenzaron a votar a favor de la sindicalización a finales de 2021, pero el sindicato y la compañía todavía no han alcanzado un acuerdo laboral.

Starbucks apuesta por remodelar sus tiendas

Grams afirmó que Starbucks continúa modernizando sus cafeterías en Norteamérica con el objetivo de hacerlas más acogedoras y atractivas para clientes y empleados.

La compañía espera que unas 1,500 tiendas hayan sido remodeladas para el 30 de septiembre, fecha en que concluye su año fiscal.

"Este progreso nos ha permitido tener una visión más clara del desempeño de cada cafetería", escribió Grams en la carta a los empleados, según AP.

"Si bien la mayoría se está beneficiando de este impulso general, algunas cafeterías siguen teniendo un rendimiento inferior al esperado a pesar del arduo trabajo y el compromiso de todos ustedes", agregó.

Pese a los cierres, Starbucks aseguró que mantiene su compromiso de ampliar el número de establecimientos en Norteamérica. A finales de junio, la compañía tenía 18,371 tiendas.