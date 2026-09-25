TikTok acuerda pago de USD$100 millones en EE. UU. para evitar juicio sobre protección de menores
El acuerdo incluye un límite diario de dos horas para usuarios jóvenes, buscando mitigar el impacto de contenidos perjudiciales
TikTok alcanzó el viernes un acuerdo con el estado de Alabama para evitar un juicio por acusaciones de haber engañado a los padres sobre las herramientas destinadas a proteger a los niños de contenidos perjudiciales.
La plataforma china de videos cortos también aceptó imponer un límite diario de dos horas a los usuarios jóvenes.
- "En virtud del acuerdo, Alabama recibirá un mínimo de 100 millones de dólares, que deberán ser pagados al estado en un plazo de 45 días, con la posibilidad de recibir hasta 300 millones de dólares si se cumplen determinadas condiciones", señaló en un comunicado la oficina del fiscal general de ese estado del sur de Estados Unidos.
TikTok evita así el primer juicio presentado por un estado estadounidense en su contra, indicó el fiscal Steve Marshall.
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Límite de tiempo TikTok
El acuerdo pone fin al caso cuando restaban tres días para el inicio del juicio, en Montgomery, pero no pone término a las demandas presentadas por más de una docena de otros estados estadounidenses contra la red social.
Las grandes redes sociales enfrentan una avalancha de demandas en Estados Unidos, donde miles de familias y distritos escolares, así como casi todos los estados, las acusan de perjudicar la salud mental de los jóvenes.