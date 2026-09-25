Investigación sobre acoso sexual lleva a la renuncia del vicegobernador de Nueva Jersey

El vicegobernador de Nueva Jersey, Dale Caldwell, renunció este viernes luego de que una investigación independiente concluyera que incurrió en comportamientos inapropiados hacia mujeres y varias violaciones de las normas éticas estatales.

La gobernadora demócrata Mikie Sherrill le había dado a Caldwell hasta el viernes para dejar el cargo, en un intento por cerrar un escándalo que comenzó pocos meses después de que ambos asumieran sus funciones en enero.

Según AP, la salida de Caldwell ocurre además semanas antes de las elecciones de medio mandato, en las que estará en juego el control del Congreso estadounidense.

Caldwell también había ejercido como gobernador interino durante ausencias de Sherrill y, como secretario de Estado de Nueva Jersey, supervisaba asuntos relacionados con las elecciones.

Investigación sobre conducta inapropiada

En una conferencia de prensa en la que anunció la renuncia, Sherrill afirmó que está decidida a enfrentar lo que considera una práctica arraigada en el gobierno estatal de ignorar o encubrir denuncias de acoso sexual.

"En Trenton, probablemente desde el nacimiento de nuestra nación, ha existido la costumbre de ocultar este problema", afirmó.

"Ese no es el tipo de gobierno que yo dirijo", añadió. "Cuando digo que se está produciendo un cambio cultural, lo digo en serio".

Sherrill pidió la renuncia de Caldwell el jueves, después de que un bufete de abogados contratado por su administración publicara un informe sobre su conducta con varias mujeres.

Caldwell sostuvo en un comunicado divulgado este viernes que decidió renunciar para evitar que la controversia interfiriera con el trabajo de la gobernadora, pero rechazó que su salida implique que acepta las conclusiones de la investigación.

"Mi decisión de renunciar no debe interpretarse como una aceptación de las conclusiones del informe", afirmó.

Su abogado, Thomas Calcagni, dijo que están evaluando opciones legales para impugnar el informe.

Consecuencias políticas y reacciones

Sherrill eligió el año pasado a Caldwell, pastor metodista y expresidente de la Universidad Centenary, como su compañero de fórmula. Ambos asumieron el cargo en enero, pero cuatro meses después Caldwell fue objeto de una denuncia anónima relacionada con su comportamiento hacia mujeres.

En Nueva Jersey, la gobernadora no tiene autoridad para destituir directamente al vicegobernador. Caldwell podía haber permanecido en el cargo o enfrentado un proceso de juicio político ante la Legislatura estatal.

Sherrill dijo que había hablado y mantenido intercambios de mensajes con Caldwell en los últimos días, aunque no reveló si el vicegobernador había expresado arrepentimiento.

La renuncia también ha generado cuestionamientos sobre las decisiones de la gobernadora durante la investigación.

La senadora estatal republicana Kristin Corrado criticó que Sherrill permitiera que Caldwell ejerciera como gobernador interino mientras estaba siendo investigado.

"Los residentes de Nueva Jersey merecen liderazgo, transparencia y respuestas de su gobierno", dijo. "Hasta ahora, no hemos recibido ninguna".

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Seton Hall, Matt Hale, consideró que la renuncia probablemente no tendrá un impacto significativo en las elecciones de medio mandato de Nueva Jersey, aunque sostuvo que proporciona a los republicanos nuevos argumentos para cuestionar a la gobernadora.

Hale también comparó la respuesta de Sherrill con el manejo de controversias dentro de la administración del presidente Donald Trump.

"Esto ni siquiera llegaría a la sexta página de las noticias si ocurriera a nivel federal", dijo.

Informe revela infracciones

El informe publicado el jueves detalla varias conductas atribuidas a Caldwell, de 66 años, que los investigadores consideraron contrarias a las normas estatales.

Según AP, el documento señala que Caldwell intentó seducir a una amiga de una empleada y que, después de ser rechazado, le dijo: «Ustedes, las jóvenes, buscan esperma joven».

El informe también sostiene que Caldwell intentó conseguir un ascenso para una empleada estatal con quien mantenía una relación sentimental y que llevó invitados personales a la ópera y otros eventos sin pagar las entradas, pese a las normas éticas.

El abogado de Caldwell afirmó que su cliente "niega categóricamente" haber pronunciado el comentario sobre el esperma. Reconoció, sin embargo, que Caldwell había recomendado a la mujer para un ascenso, aunque negó que hubiera ordenado a alguien promoverla.

Caldwell también negó otras acusaciones, incluida la de haber entregado sus tarjetas de presentación a mujeres con fines inapropiados.

En una carta incluida en el informe, Caldwell afirmó que sospechaba que sus relaciones con mujeres estaban siendo examinadas con mayor atención por ser un hombre negro soltero.

Richard Bensel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Cornell, consideró que la renuncia podría tener consecuencias políticas entre algunos sectores demócratas.

"Esta renuncia podría perjudicarla ante algunos hombres negros demócratas", dijo Bensel, "pero sospecho que eso se verá más que compensado por la aprobación de las mujeres negras demócratas".

Sucesión temporal

Hasta que sea designado un nuevo vicegobernador, el presidente del Senado estatal, Nicholas Scutari, asumirá como gobernador interino cuando Sherrill se encuentre fuera del estado o no pueda ejercer sus funciones.

La secretaria de Estado interina, Shirley Emehelu, estará a cargo de la administración estatal.

La salida de Caldwell convierte su renuncia en la primera de un vicegobernador de Nueva Jersey desde que el cargo fue creado en 2009.

AP señala que la inestabilidad en el puesto no es exclusiva de Nueva Jersey. En el vecino estado de Nueva York, la gobernadora demócrata Kathy Hochul y su entonces vicegobernador Antonio Delgado mantuvieron durante el último año una relación política enfrentada.

Caldwell es el cuarto vicegobernador de Nueva Jersey desde la creación del cargo.

La política estatal también ha registrado otros escándalos que provocaron la salida de altos funcionarios. Entre ellos figura el exsenador federal Bob Menéndez, quien renunció después de ser condenado por soborno en 2024, y el exgobernador Jim McGreevey, quien dejó el cargo en 2004 en medio de un escándalo relacionado con el nombramiento de su expareja como asesor de seguridad nacional del estado.