"No ponga en riesgo su futuro", el mensaje de Leah Campos contra el turismo de parto

"El turismo de nacimiento compromete la integridad de nuestro sistema migratorio cuando personas viajan a Estados Unidos con el propósito de dar a luz para que sus hijos obtengan este beneficio", indicó Campos.

En un breve comunicado, la diplomática señaló que la ciudadanía estadounidense "es un derecho de gran valor y no puede convertirse en un negocio".

"Quienes organizan, facilitan o se benefician de estas redes, independientemente de su tamaño o alcance, incluidos los intermediarios que promueven el fraude y los proveedores médicos que colaboran con estas prácticas, también enfrentarán consecuencias", dijo Campos, en consonancia con la nueva política anunciada por Washington el miércoles.

La embajadora sostuvo que estas medidas, adoptadas bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, servirán para proteger las leyes y el sistema migratorio estadounidense.

"Mi mensaje desde la República Dominicana es claro: no pongan en riesgo su futuro. Sean honestos durante su proceso de visa y utilicen su visa para el propósito para el cual fue otorgada", agregó.

Restricciones de visas

Las declaraciones de Campos se producen unos días después de que el Departamento de Estado anunciara una nueva política de restricción de visas para combatir el denominado "turismo de nacimiento".

Rubio denunció la existencia de redes extranjeras dedicadas a esta práctica que, según afirmó, "han explotado el sistema de inmigración estadounidense para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro".

El alto funcionario explicó que la medida está dirigida a "propietarios, operadores y administradores de redes comerciales de facilitación del turismo de maternidad; intermediarios que instruyen a los solicitantes para cometer fraude, y proveedores médicos extranjeros" que fomentan "el uso fraudulento" del programa de salud Medicaid.

El secretario de Estado defendió que, con esta decisión, el Gobierno estadounidense envía "un mensaje claro": "Estados Unidos no permitirá que los extranjeros exploten nuestro sistema de inmigración ni violen la inviolabilidad de la ciudadanía estadounidense".

"No pongan en riesgo su futuro" es el mensaje que emitió este viernes laen la, a los dominicanos que poseen una. Se trata del llamado más reciente de la misión diplomática contra el uso indebido de los visados, incluido el denominado

Ese mismo día, el Departamento de Estado anunció un nuevo portal para facilitar la denuncia de diferentes fraude de visas, mientras la Embajada de Estados Unidos también ha instado a las personas que conozcan de casos en lo que hubo uso indebido de visado reportarlos a su unidad de fraude.