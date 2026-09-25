El Gobierno promete apoyar la culminación del Museo Histórico Cultural Dominicano en NY

El presidente Luis Abinader escucha explicaciones sobre el proyecto del Museo Histórico Cultural Dominicano, durante una visita a las instalaciones donde se construye el espacio en Nueva York, este 25 de septiembre de 2026. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader afirmó que el Gobierno dominicano hará todo lo posible y buscará las vías para apoyar la culminación del Museo Histórico Cultural Dominicano que se construye en Nueva York, al considerar que se trata de una iniciativa de gran importancia por sus aportes históricos, educativos y turísticos.

Durante una visita al proyecto, el mandatario pidió al congresista Adriano Espaillat y al equipo gestor que le remitan, tan pronto como sea posible, los planos, el diseño y la solicitud económica con los recursos que necesitan para terminar la obra.

"Nosotros vamos a hacer, pueden estar seguros, todo lo posible para llevar adelante esta gran idea, que es beneficiosa desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista turístico. En todos los sentidos es muy importante", expresó el presidente Abinader.

El jefe de Estado manifestó que desde el Gobierno buscarán todas las vías para respaldar la iniciativa y señaló que el senador Carlos Gómez también podría contribuir desde el Congreso Nacional.

"Mándenme lo que necesiten y nosotros nos comunicaremos con usted y con Adriano para buscar las vías de cómo hacerlo", dijo el gobernante a los responsables del proyecto.

Importancia del proyecto

El congresista Adriano Espaillat destacó que Ydanis Rodríguez tuvo un papel importante en el desarrollo de la iniciativa, al señalar que sus planes para la región contribuyeron a crear las bases para que el proyecto pudiera concretarse.

Espaillat explicó además que el área donde estará ubicado el museo forma parte del distrito designado en el Registro Federal de Distritos Históricos como Distrito Dominicano, que comprende desde la calle 155, el Alto Manhattan y parte de Inwood.

Asimismo, resaltó la presencia de la comunidad dominicana en esa zona de Nueva York y señaló que alrededor de medio millón de dominicanos residen entre el oeste de El Bronx y el Alto Manhattan.

Un espacio para la cultura dominicana

Durante la presentación del proyecto se explicó que la creación del Museo Histórico Cultural Dominicano surgió de una idea del congresista Adriano Espaillat hace más de 20 años y que el Instituto de Estudios Dominicanos asumió la iniciativa para contribuir a convertir esa visión en una institución dedicada a preservar el legado de los dominicanos.

Se destacó que el proyecto ha contado con respaldo institucional de autoridades de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), y que será un museo universitario con el rigor y la reputación de la academia, pero creado para servir al pueblo y garantizar que la historia dominicana disponga de una casa institucional con carácter de permanencia.

Gracias principalmente a las gestiones del congresista Espaillat, se han logrado reunir aproximadamente US$38 millones para hacer realidad el proyecto, al cual también han aportado autoridades y representantes electos de distintos niveles de gobierno en Nueva York.

El museo tendrá cinco salas de exhibición y otros espacios destinados a preservar diferentes dimensiones de la historia y la cultura dominicanas.

Asimismo, contará con el primer proyecto permanente de historia oral dedicado a preservar las experiencias de los dominicanos, recogiendo las voces de quienes trabajaron, lucharon, formaron familias e instituciones y construyeron las comunidades dominicanas que hoy existen en los Estados Unidos.

También dispondrá de una biblioteca infantil dentro del museo dedicada específicamente a preservar el español, con el objetivo de que los niños comprendan que la lengua recibida de sus padres y abuelos forma parte de su patrimonio y de su identidad cultural.

Habrá, además, espacios dedicados al béisbol, al deporte dominicano, a la música y a otras expresiones fundamentales de la cultura nacional.

Los gestores explicaron que el propósito del museo es que las nuevas generaciones de dominicanos nacidos en Nueva York y otras partes de Estados Unidos dispongan de un espacio donde puedan conocer lo que su pueblo ha creado, defendido y aportado, así como preservar su historia, cultura, lengua y sentido de pertenencia.

Leer más El presidente Luis Abinader se reúne con diáspora dominicana en Brooklyn