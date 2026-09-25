Detenciones del ICE afectan a trabajadores y generan tensión en la industria ganadera

Logo del ICE es fotografiado en la manga de una camiseta que porta un agente. ( EFE )

Las recientes operaciones migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Texas, Kansas y Oklahoma han comenzado a generar preocupación en la industria ganadera, cuyos representantes advierten que la ausencia de trabajadores está provocando retrasos en la cadena de producción y podría traducirse en un aumento de los precios para los consumidores.

La Asociación de Engordadores de Ganado de Texas, la Asociación de Ganaderos de Oklahoma y la Asociación Ganadera de Kansas informaron que las acciones de ICE han afectado corrales de engorde, plantas procesadoras de lácteos, empresas de alimentos para animales y centros de transporte, causando retrasos en el movimiento de miles de reses y pérdidas económicas millonarias.

Scarlett Mabinger, vicepresidenta de comunicaciones de la Asociación Ganadera de Kansas, explicó que varios miembros de la organización reportaron un aumento de ausencias laborales en negocios del suroeste del estado tras la presencia de agentes federales esta semana.

Reacción oficial

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que mantiene operaciones en Kansas, aunque aseguró que no está realizando redadas en centros de trabajo. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, afirmó que los agentes han estado "persiguiendo a criminales atroces", sin ofrecer detalles sobre el número de detenidos.

Según Mabinger, algunas plantas empacadoras ubicadas en Dodge City, Liberal y Garden City, que normalmente procesan miles de cabezas de ganado cada día, se vieron obligadas a detener temporalmente sus operaciones y devolver animales a los corrales de engorde.

"Entonces tienen que ser devueltos al corral de engorde para esperar, lo que, por supuesto, causa problemas de salud animal y problemas económicos", dijo.

Aunque la Asociación Ganadera de Kansas no ha recibido informes de arrestos dentro de los centros de trabajo, indicó que las comunidades comenzaron a notar la presencia de agentes federales desde el martes.

Amy Soberanes, organizadora comunitaria de Dodge City, relató a la agencia AP que algunas cuadrillas de limpieza dejaron de presentarse en sus empleos y que ciertas plantas suspendieron operaciones.

"He trabajado con muchas madres que me han dicho que no saben qué van a hacer porque les han quitado a su proveedor", dijo Soberanes. "He visto a niños llorar porque sus padres ya no están. Esto ha causado mucho dolor, mucha angustia y mucho trauma en nuestra comunidad".

Varias de las localidades afectadas cuentan con importantes comunidades hispanas, integradas en gran parte por inmigrantes provenientes de Cuba y Haití, según datos federales analizados por AP. En esos condados, además, el respaldo electoral al presidente Donald Trump superó el 65 % en las últimas elecciones.

Los representantes del sector ganadero han solicitado a las autoridades federales que las acciones migratorias sean más focalizadas y que exista mayor transparencia sobre los operativos.

La advertencia llega en un momento en que los precios de la carne de res ya se encuentran en niveles récord debido a la reducción del hato ganadero estadounidense, el más pequeño en 75 años.

La administración Trump ha intentado contener los costos mediante medidas como flexibilizar algunas importaciones y reabrir la frontera al ganado procedente de México.

"Si esto se prolonga durante un período de tiempo suficiente, podría provocar un aumento de los precios, porque no estamos procesando la cantidad de carne de res que los consumidores demandan actualmente" afirmó Mabinger.