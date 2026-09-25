Estas son las zonas de Nueva York que podrían inundarse este fin de semana por la incidencia de una tormenta

Nueva York, NY EE.UU. - 3 de abril de 2024: Nueva York, Times Square, turistas y Nuevayorkinos durante la tormenta en Times Square, Midtown Manhattan. ( SHUTTERSTOCK )

Varias zonas costeras de Nueva York podrían sufrir inundaciones este fin de semana debido a una tormenta del noreste, un sistema de baja presión que se desplazará frente a la costa y provocará lluvias, fuertes ráfagas de viento y un aumento del riesgo asociado a las mareas altas.

El mayor riesgo se concentra en la costa este de Staten Island, los Rockaways y las áreas cercanas a Jamaica Bay, donde las autoridades esperan posibles inundaciones durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

Aunque el centro del sistema permanecerá sobre el océano y las precipitaciones más fuertes se concentrarán al este de la ciudad, la combinación de lluvia, viento y mareas podría afectar las zonas bajas y expuestas de Nueva York.

El Departamento de Administración de Emergencias de Nueva York (NYCEM) mantiene bajo vigilancia las condiciones y pidió a los residentes de las áreas costeras tomar precauciones antes de que aumenten los vientos y lleguen las mareas más altas.

¿Dónde podría entrar el agua?

Las autoridades identificaron como sectores particularmente vulnerables la costa este de Staten Island, los Rockaways y las comunidades alrededor de Jamaica Bay.

Notify NYC también emitió una alerta de inundación costera para el sur de Queens, Brooklyn y Staten Island, debido a la posibilidad de que el agua alcance hasta un pie (30 centímetros) por encima del nivel del suelo en algunos puntos.

El riesgo no se limita a las calles. Las playas también podrían registrar condiciones peligrosas por las corrientes de resaca, mientras que el fuerte oleaje podría provocar erosión. Este último efecto sería más probable en Long Island que en las playas de la ciudad.

Pronóstico del clima

La lluvia comenzará a extenderse por la ciudad desde la tarde del viernes y podría continuar hasta el domingo. El pronóstico contempla entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar las 40 millas por hora (64 km/h) entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

La tormenta se mantendrá principalmente mar adentro, pero sus efectos sobre el viento y las mareas podrían ser suficientes para provocar anegamientos en sectores cercanos a la costa.

Recomendaciones de seguridad

Qué recomiendan las autoridades

NYCEM recomienda asegurar o guardar muebles de exterior, parrillas, decoraciones, contenedores y cualquier otro objeto que pueda ser desplazado por el viento.

Los residentes que estacionan sus vehículos en zonas costeras susceptibles a inundarse deben trasladarlos a lugares más altos antes de las mareas. También se recomienda retirar hojas y basura de los desagües y canaletas.

Las personas que viven en sótanos o plantas bajas deben tener identificadas las rutas de salida y trasladarse a pisos superiores si el agua comienza a ingresar a sus viviendas.

Las autoridades recuerdan que no se debe caminar ni conducir por aguas de inundación, aunque parezcan poco profundas. Seis pulgadas (15 centímetros) de agua en movimiento pueden derribar a una persona y un pie (30 centímetros) puede arrastrar un vehículo.