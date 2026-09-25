Luis Abinader recibe Medalla Presidencial de la Universidad William Paterson

El presidente Luis Abinader junto a Richard J. Helldobler, presidente de la Universidad William Paterson, durante la entrega de la Medalla Presidencial. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA )

El presidente Luis Abinader recibió este viernes la Medalla Presidencial, el más alto honor conferido por la Universidad William Paterson, en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el servicio a los dominicanos dentro y fuera del país.

La distinción fue entregada por el presidente de William Paterson University, Richard J. Helldobler, durante una ceremonia en la que el mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Raquel Arbaje.

Al referirse al reconocimiento, Helldobler destacó el compromiso de Abinader con la transparencia institucional, la seguridad ciudadana, la transición energética y la transformación digital. También citó avances de la República Dominicana en movilidad urbana, acceso al agua potable, fortalecimiento de la red eléctrica y protección del medio ambiente.

Asimismo, mencionó la atracción de inversión extranjera, la participación de las mujeres en el mercado laboral y la recuperación económica posterior a la pandemia.

"En reconocimiento a su liderazgo y a su compromiso con el servicio a los dominicanos dentro y fuera del país, incluidos aquellos con doble ciudadanía que continúan participando activamente en la vida de su nación de origen, me enorgullece otorgarle, en este día 25 de septiembre de 2026, la Medalla Presidencial, el más alto honor conferido por William Paterson University", expresó Helldobler.

El presidente de la universidad también valoró la presencia del mandatario dominicano en el campus durante su participación en el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y recordó la trayectoria de relaciones de William Paterson con líderes, ciudadanos e instituciones de la República Dominicana.

Abinader asume reconocimiento como un compromiso

Tras recibir la distinción, Abinader agradeció a las autoridades de la Universidad William Paterson y afirmó que la asume como un compromiso para continuar trabajando bajo los principios que, según dijo, han guiado su gestión: eficiencia, honestidad y transparencia.

El mandatario sostuvo que la República Dominicana ha avanzado pese a las dificultades enfrentadas desde que asumió la Presidencia en agosto de 2020, entre las que mencionó la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y, más recientemente, el impacto económico de la guerra en Irán.

"La República Dominicana ha avanzado, no solo en el crecimiento económico, sino también en los indicadores sociales. Cuando empecé en el gobierno, en 2019, la tasa de pobreza era de 26%. En el primer semestre de este año es de 14.5%", manifestó.

Abinader indicó que en seis años el país ha registrado una reducción de la pobreza y consideró este indicador como uno de los principales para cualquier gobierno, al señalar que el objetivo debe ser disminuir la pobreza, ampliar la clase media y aumentar las capacidades de la población.

Explicó que estos resultados han estado acompañados por la inversión del sector público y por más de 5,000 millones de dólares anuales en inversión extranjera, además de la ampliación de los programas sociales.

"Cada dominicano ahora tiene un seguro médico, y hemos ampliado los programas sociales en términos de lo que la gente recibe para alimentarse, las tarjetas alimentarias, y también en educación", sostuvo.

En materia de educación pública, destacó especialmente la formación técnica y señaló que al inicio de su gestión el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) contaba con ocho escuelas, mientras que actualmente existen 64 instituciones técnicas distribuidas en el país.

El jefe de Estado manifestó, además, que proviene de una familia vinculada al ámbito académico y que durante su administración ha procurado incorporar al Gobierno profesionales de ese sector, quienes, afirmó, han realizado "un gran trabajo en las diferentes áreas en las que hemos avanzado".

Destaca reforma sobre la reelección

Abinader afirmó que considera que su mayor legado está relacionado con la democracia. Recordó que en 2024 obtuvo la reelección y una amplia mayoría en el Congreso, escenario que, según señaló, habría permitido impulsar cambios constitucionales para extender la permanencia en el poder.

"Podríamos cambiar la Constitución para extender la reelección indefinidamente, como se ha hecho en nuestro país y en Latinoamérica. Así que, presidente, hemos cambiado la Constitución, pero hemos hecho exactamente lo opuesto: para que sea casi imposible cambiar la Constitución con fines de reelección. Porque eso es lo mejor que podemos hacer por la democracia", expresó.

El presidente sostuvo que uno de los problemas que enfrenta la democracia en América Latina se produce cuando los mandatarios se consideran indispensables y buscan permanecer durante años en el poder, por lo que defendió la alternancia como un elemento del sistema democrático.

"La alternancia es lo que realmente le da una oportunidad a la democracia, y eso es lo que hemos hecho. Así que en dos años estaré aquí como ciudadano", manifestó.

Abinader también afirmó que la República Dominicana será el sexto país de Latinoamérica en recibir de las Naciones Unidas el certificado de Hambre Cero, previsto para el 12 de octubre. Además, señaló que el país ha pasado de ser una nación de ingresos medios bajos a una de ingresos medios, con un ingreso per cápita cercano a los 12,000 dólares.

El mandatario expresó su orgullo por la comunidad dominicana residente en Nueva Jersey, Estados Unidos y otras partes del mundo.

"Y les digo que la mejor forma de mostrar la grandeza del lugar de donde vienen es ser los mejores ciudadanos donde estén ahora mismo".

Finalmente, reiteró que recibe la distinción como un compromiso para continuar trabajando durante los dos años restantes de su gestión y posteriormente desde fuera del Gobierno.

"Tomo esta distinción como un compromiso para continuar trabajando, como lo haremos en estos dos años de gobierno y después del gobierno, para promover la democracia, la justicia social y también el desarrollo económico en nuestro país y en nuestra región".

En la actividad también estuvieron presentes los cónsules dominicanos José Francisco Santana, de Nueva Jersey; Lourdes Herrera, de Filadelfia; Lucilo López, de Toronto, y Jesús Vásquez Martínez, de Nueva York.

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