Informe revela fallas de seguridad en universidad de Utah donde asesinaron a Charlie Kirk

TOPSHOT - La gente presenta sus respetos durante una vigilia con velas en memoria del joven activista e influenciador Charlie Kirk en un monumento improvisado en Orem City Center Park en Orem, Utah, un día después de que le dispararan durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah el 11 de septiembre de 2025. ( AFP )

La Universidad del Valle de Utah no realizó una evaluación formal de seguridad ni elaboró un plan de acción para el evento en el que fue asesinado el activista conservador Charlie Kirk, pese a las advertencias de funcionarios del campus sobre los riesgos de realizarlo al aire libre, según un informe externo publicado este viernes.

La revisión, realizada por consultores externos y divulgada por la Universidad del Valle de Utah, determinó además que la institución delegó decisiones importantes sobre la seguridad en Turning Point USA, la organización política dirigida por Kirk que había organizado sus apariciones en campus universitarios de todo Estados Unidos, informó AP.

Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 por un francotirador que, según las autoridades, disparó desde una azotea situada a más de 122 metros de distancia.

El activista se encontraba debatiendo con estudiantes ante unas 3,000 personas en un patio al aire libre del campus de Orem, unos 64 kilómetros al sur de Salt Lake City. El lugar estaba rodeado de edificios altos y pasarelas elevadas.

Sus apariciones en universidades solían generar protestas, una circunstancia que, según el informe, aumentaba los desafíos de seguridad.

Funcionarios habían planteado otros lugares

De acuerdo con el informe, algunos funcionarios de la universidad expresaron sus reservas durante una reunión celebrada en agosto de 2025 con representantes de Turning Point USA sobre la posibilidad de realizar el evento en un espacio abierto rodeado de edificios altos.

Los funcionarios propusieron varias alternativas, incluidas algunas ubicaciones bajo techo. Sin embargo, un representante de Turning Point insistió en que Kirk hablara en el patio porque ya había utilizado ese espacio anteriormente y la organización estaba familiarizada con el lugar.

Finalmente, la universidad autorizó la realización del evento en el patio.

"En nuestra opinión, esas decisiones tuvieron consecuencias", señala el informe.

Turning Point USA remitió a AP a una declaración del abogado de la familia de Kirk cuando fue consultada sobre las conclusiones de la revisión. Según el informe, la organización y su equipo de seguridad tampoco respondieron a varias solicitudes para participar en la investigación.

No se evaluó adecuadamente el riesgo

El informe señala que las características del lugar planteaban importantes desafíos de seguridad, pero que no se realizó un análisis formal de los riesgos.

Una investigación de AP publicada el año pasado había revelado que la universidad tampoco implementó varias medidas de seguridad utilizadas habitualmente en eventos de gran magnitud.

La policía del campus no empleó drones para vigilar las azoteas ni coordinó con las autoridades locales para reforzar la seguridad del evento. Tampoco se realizaron controles de bolsos ni se instalaron detectores de metales.

El informe señala que tampoco se realizó un recorrido de seguridad el día del evento.

Según la revisión, la falta de una inspección previa y de una sesión informativa el mismo día impidió que los equipos repasaran sus funciones, evaluaran las necesidades de personal y equipos, incorporaran recursos adicionales, como drones, y abordaran posibles amenazas.

El jefe de policía de la universidad envió un mensaje de texto al supervisor de seguridad de Turning Point para solicitar una reunión en el lugar unas horas antes del evento, pero el encuentro nunca se produjo, según el informe.

Familia de Kirk acusa a la universidad

Las conclusiones de la revisión coinciden con algunas de las acusaciones formuladas por la familia de Kirk.

La semana pasada, sus familiares anunciaron una demanda por homicidio culposo, acusando a funcionarios de la Universidad del Valle de Utah de haber contribuido a su muerte mediante una serie de "decisiones imprudentes".

Entre los señalamientos figuran la falta de una evaluación adecuada de los riesgos, la ausencia de un perímetro de seguridad y la falta de personal de primera respuesta disponible de inmediato.

La familia también cuestionó que Kirk fuera trasladado a un hospital en un vehículo particular en lugar de una ambulancia.

El abogado de la familia, Brett Parkinson, sostuvo que el informe respalda esas acusaciones y afirmó que la universidad asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes asistieron al evento.

"La responsabilidad recaía en la dirección de la UVU y en las fuerzas del orden", declaró Parkinson. "Para que se haga justicia a Charlie y a su familia, se requiere que la UVU rinda cuentas por las fatales deficiencias de aquel día".

Acusado se declara inocente

Por el asesinato de Kirk, Tyler Robinson, de 23 años, se declaró inocente del cargo de asesinato con agravantes. De ser declarado culpable, podría enfrentar la pena de muerte.

Según la fiscalía, Robinson escribió en un mensaje de texto sobre Kirk: «Ya me cansé de su odio. Hay odios que no se pueden solucionar con negociación».

Hasta ahora no se ha establecido una fecha para el juicio.

El asesinato de Kirk ocurrió en medio de una serie de hechos de violencia política en Estados Unidos. AP recordó que el presidente Donald Trump ha sobrevivido a varios intentos de asesinato en los últimos tres años, mientras que el director ejecutivo de UnitedHealthcare fue asesinado a tiros en 2024 y una legisladora de Minnesota y su esposo fueron asesinados en su vivienda en 2025.

Universidad anuncia cambios

El presidente de la Universidad del Valle de Utah, Jon Anderson, afirmó que la institución tiene la responsabilidad de aprender de las conclusiones de la revisión y aplicar sus recomendaciones.

"Esto requiere humildad, un análisis honesto de nuestras políticas y prácticas, y el compromiso de actuar en función de lo que aprendamos", declaró Anderson, quien asumió la presidencia de la universidad el mes pasado.

El funcionario agregó que la universidad ha logrado "avances significativos en el fortalecimiento de la seguridad en el campus durante el último año".

El informe incluye cerca de 150 recomendaciones, entre ellas contratar a un sargento de policía dedicado a los eventos del campus y establecer criterios claros para determinar cuándo una actividad debe trasladarse a un espacio interior o a un lugar más fácil de controlar.

Entre las medidas adoptadas por la universidad figuran la contratación de un jefe de seguridad pública para coordinar con las agencias de respuesta a emergencias y el aumento del número de agentes de policía del campus.

Al momento del tiroteo, la universidad contaba con 13 agentes juramentados. Según el informe, esa cantidad era insuficiente para el tamaño de la institución y el tipo de eventos que se realizaban.

La Universidad del Valle de Utah es la institución de educación superior más grande del estado, con aproximadamente 50,000 estudiantes en su campus de Orem, ubicado al pie de las montañas Wasatch.