Abinader se reúne con el presidente de Brooklyn, el dominicano Antonio Reynoso

El presidente Luis Abinader junto a Antonio Reynoso, presidente de Brooklyn. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE ANTONIO REYNOSO )

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, se reunió este jueves con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, durante su primera visita oficial a este distrito de Nueva York, donde residen más de 100,000 dominicanos.

El encuentro, considerado histórico por las autoridades locales, reunió a más de 200 dominicanos residentes en Brooklyn y contó con la participación del cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez.

Reynoso, hijo de inmigrantes dominicanos y primer dominicano elegido como presidente de un condado de la ciudad de Nueva York, recibió a Abinader y destacó los vínculos entre Brooklyn y la República Dominicana.

"En nombre de todo nuestro condado, es un honor increíble dar la bienvenida al presidente Abinader a Brooklyn", expresó Reynoso, quien afirmó que la visita reconoce el papel de los dominicanos en la cultura, la economía y la identidad de Brooklyn.

Día del Orgullo Dominicano

Durante la actividad, Reynoso declaró el 24 de septiembre de 2026 como Día del Orgullo Dominicano en Brooklyn, en reconocimiento a las contribuciones de la diáspora dominicana y para conmemorar la visita del mandatario.

Abinader, por su parte, expresó su orgullo por los logros de los dominicanos que viven en Brooklyn y agradeció sus aportes a la República Dominicana mediante las remesas, las inversiones y la ayuda a sus familiares.

"Estamos orgullosos de ustedes, de sus logros y de sus éxitos", manifestó el mandatario, al asegurar que el país siempre estará agradecido con la comunidad dominicana en el exterior.

El presidente dominicano también recordó sus vínculos familiares con Nueva York y dijo conocer de cerca el esfuerzo de los dominicanos residentes en Estados Unidos.

"Sé lo que ustedes han hecho y también sé cómo los funcionarios estadounidenses hablan de la comunidad dominicana y la admiran por sus aportes, su espíritu emprendedor y su progreso", expresó Abinader.

Crecimiento de la República Dominicana

El mandatario destacó a Reynoso como un ejemplo del avance alcanzado por las nuevas generaciones de dominicanos y resaltó la creciente participación de la diáspora en los negocios, las instituciones, la política y la cultura.

"Me alegra mucho haber venido a Brooklyn", afirmó Abinader, al referirse a la numerosa comunidad dominicana que reside en el condado y que, según dijo, merece ser atendida, recibida y reconocida.

Reynoso también destacó el crecimiento de la República Dominicana durante la gestión de Abinader y mencionó iniciativas de infraestructura como el monorriel de Santiago y el túnel de la Plaza de la Bandera.

"Desde el monorriel de Santiago hasta el túnel de la Plaza de la Bandera, ustedes están creando nuevas infraestructuras para mejorar vidas, unir a los dominicanos y dar paso a una era de modernidad que nuestros padres solo soñaron", señaló Reynoso.

Durante la actividad, Abinader y el cónsul Vásquez Martínez entregaron una placa conmemorativa al presidente de Brooklyn, a quien describieron como una representación de las aspiraciones de las familias dominicanas que llegaron a Nueva York en busca de un mejor futuro para sus hijos.

Reynoso nació y creció en Los Sures, una zona de Williamsburg donde reside una importante comunidad dominicana.

En 2021 hizo historia al convertirse en el presidente de condado más joven elegido para un mandato de cuatro años, además del primer latino y el primer dominicano en ocupar esa posición en Brooklyn y en la ciudad de Nueva York, respectivamente.

Nueva York alberga alrededor de 700,000 dominicanos, la mayor comunidad dominicana de Estados Unidos. En Brooklyn viven más de 100,000, principalmente en Williamsburg, Bushwick, Sunset Park y Cypress Hills.