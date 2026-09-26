Una fuerte tormenta azota el noreste de Estados Unidos

Más de 40 millones de personas en el noreste de Estados Unidos se preparaban el 25 de septiembre para fuertes lluvias y vientos intensos, ante el pronóstico de que una tormenta inusualmente potente para la temporada azotaría la región. ( MATTHEW HATCHER / AFP )

Intensas precipitaciones y potentes vientos azotaron el noreste de Estados Unidos el sábado, al fortalecerse una tormenta de una intensidad poco habitual para la temporada, lo que provocó la cancelación de cientos de vuelos y cortes eléctricos para miles de hogares.

Nueva York, Boston y Filadelfia se encuentran en la trayectoria de esta tormenta que, según las autoridades, podría causar graves inundaciones costeras.

Estas tormentas en el noreste de Estados Unidos, llamadas "nor´easters", pueden producirse a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes entre el otoño y principios de la primavera.

La tormenta siguió durante su "giro frente a la costa del norte del Atlántico Medio y el sur de Nueva Inglaterra en la tarde del sábado", indicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en su boletín más reciente.

Se esperaba que la tormenta se desplazara hacia Nueva Jersey y Long Island "a lo largo de esta noche, provocando que toda la fuerza de este nor´easters" afectara a la región para la mañana del domingo, indicaron los meteorólogos.

Más de 60,000 hogares y comercios en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania se encontraban sin electricidad a las 18H00 locales (01H00 GMT) del sábado, según el sitio especializado poweroutage.com.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que la tormenta afectaba ya a la ciudad de Nueva York y la isla de Long Island.

"Las condiciones son extremadamente peligrosas. Cualquiera que se acerque o entre al agua este fin de semana literalmente estará apostando con su vida", señaló Hochul en una rueda de prensa.

En Brooklyn, un hombre de 56 años murió cuando los vientos derribaron un árbol que lo golpeó, reportaron los medios estadounidenses.

Long Island podría registrar hasta 15 cm de precipitaciones en los próximos días. También se esperan olas de más de seis metros en algunos lugares, añadió.

Medidas y cancelaciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, advirtió a los residentes de la ciudad más poblada de Estados Unidos sobre las fuertes ráfagas de viento y la posibilidad de fallas eléctricas. "No viajen si no es necesario", indicó.

Cientos de vuelos ya fueron cancelados, incluidos 253 solo en el aeropuerto Logan de Boston, según el sitio especializado Flight Aware.

Grandes aerolíneas como American, United y JetBlue emitieron alertas de viaje que permiten a los pasajeros cambiar sus vuelos sin cargos.

En la sede de la ONU en Manhattan, donde los líderes de todo el mundo están reunidos para la Asamblea General, se pidió a los medios de comunicación que retiraran el material situado en el exterior debido a las fuertes ráfagas de viento.

Varios eventos culturales también tuvieron que ser cancelados, como el festival Global Citizen en Nueva York.

"La seguridad debe ser la prioridad", declararon los organizadores de este evento en Central Park, donde debían presentarse, entre otros, Lenny Kravitz, Lauryn Hill y Alicia Keys.

En algunas zonas del estado de Massachusetts, incluido Boston, también se espera el equivalente a más de un mes de precipitaciones.

Tras el gran revuelo en torno a su gira, los conciertos de fin de semana del cantante pop británico Ed Sheeran cerca de Boston fueron cancelados debido a la tormenta, que podría generar ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra.

Algunas zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey ya han registrado inundaciones esta semana.