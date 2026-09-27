Hallan el cuerpo de un hombre dentro de un cuarto de servicio del metro de Nueva York
Se cree que el cadáver llevaba días allí
Un empleado de la empresa que opera el metro de Nueva York descubrió un cadáver dentro de un cuarto de servicio en uno de los túneles, según informó The New York Post.
De acuerdo con el medio, el trabajador de la Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA) participaba en un proyecto en curso en la estación de la calle 125 y la avenida Lexington, en East Harlem, cuando encontró los restos dentro de un armario de la línea 6, a unos 30 metros al norte de la estación, en el lado que va hacia el centro de la ciudad.
- El hallazgo se produjo alrededor de las 11:00 de la mañana de ayer sábado.
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El cuerpo
Los restos corresponden a un hombre que aparentaba tener entre 20 y 30 años, según informó la Policía. Su identidad es desconocida hasta ahora.
"Parece alguien que lleva allí al menos unos días", dijo una fuente relacionada con la investigación a The Post.
El cuerpo no presentaba signos evidentes de traumatismo y la Policía no sospecha que se trate de un homicidio.
La Oficina del Médico Forense de la ciudad determinará la causa de la muerte, según informó la Policía.