Fuerte tormenta en el noreste de EE. UU. deja un muerto y cientos de vuelos cancelados

Una carretera permanece cerrada tras las fuertes lluvias e inundaciones en Ocean City, Nueva Jersey, el 27 de septiembre de 2026. ( AFP )

Fuertes vientos y lluvias torrenciales continúan azotando este domingo el noreste de Estados Unidos, donde provocaron al menos un muerto y dejaron sin electricidad a decenas de miles de usuarios.

Las autoridades advirtieron del riesgo de inundaciones importantes y de cierres de rutas en Boston, Filadelfia y Nueva York.

Las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora en Nueva Jersey, Delaware y el sureste de Pensilvania, según el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que preciso sin embargo que el viento debería amainar por la tarde.

Para la jornada se prevén inundaciones costeras en plena pleamar a lo largo de Nueva Jersey y Delaware.

En algunas zonas de Massachusetts, incluida Boston, se prevén más de 12 centímetros de lluvia, es decir, el equivalente a más de un mes de precipitaciones. En Long Island, pronostican hasta 15 centímetros en los próximos días.

"Las condiciones son extremadamente peligrosas. Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego", dijo la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, en una rueda de prensa el sábado.

"Esperamos olas de hasta seis metros de altura en algunas zonas", agregó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, alertó a los residentes de la ciudad más poblada de Estados Unidos sobre las ráfagas de viento y la posibilidad de fallas eléctricas.

"No viajen si no es necesario", insistió.

En el barrio neoyorquino de Brooklyn, un hombre de 56 años murió por la caída de un árbol, según los medios locales.

Cortes de electricidad

Más de 100,000 usuarios en los estados de en los estados de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island y Pensilvania a las 09:30 local del domingo, según el sitio especializado poweroutage.com.

Para esta jornada, cientos de vuelos fueron cancelados, entre ellos 171 solo en el aeropuerto Logan de Boston, y se registraron retrasos en toda la región, de acuerdo con el sitio de seguimiento FlightAware.

Cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron retrasos en toda la región, según el sitio de seguimiento FlightAware.

Tras girar frente a las costas del norte del Atlántico medio y del sur de Nueva Inglaterra, la tormenta avanzó hacia Nueva Jersey y Long Island y golpeó la región "con toda su fuerza" la mañana del domingo, según el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El servicio meteorológico dijo que se esperan "inundaciones costeras importantes a lo largo de la costa del Atlántico medio" debido a la coincidencia de varias mareas altas con la luna llena.

Conciertos cancelados

Las inclemencias climáticas obligaron a cancelar grandes eventos culturales, entre ellos los festivales Global Citizen y All Things Go en Nueva York, y Oceans Calling en Maryland.

"La seguridad debe ser lo primero. Es la primera vez en 14 años que tenemos que cancelar", anunciaron los organizadores de Global Citizen, que tenía previsto reunir en Central Park a artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys y las estrellas del country Lainey Wilson y Shaboozey.

Los conciertos que el cantante pop británico Ed Sheeran tenía previstos este fin de semana cerca de Boston también se cancelaron a causa de la tormenta, que ha generado rachas de viento de hasta 113 km/h a lo largo de las costas de Nueva Inglaterra.

Algunas zonas costeras de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y Nueva Jersey ya han sufrido inundaciones esta semana.

Los "Nor'easters" -como se llama a estas tormentas por el nombre que reciben los vientos del noreste- pueden producirse a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes entre el otoño y el comienzo de la primavera. Casi siempre van acompañados de fuertes lluvias o abundantes nevadas, así como de potentes rachas de viento.