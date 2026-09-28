California prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos desechables a partir de 2028

Variedades de cigarrillos electrónicos desechables con sabor fabricados por EB Design, anteriormente conocida como Elf Bar, se exhiben en una tienda en Pinecrest, Florida, el 26 de junio de 2023. ( AP )

California prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos desechables que funcionan con baterías, como parte de una nueva medida impulsada para reducir la contaminación por plástico y los residuos generados por estos dispositivos.

El gobernador Gavin Newsom firmó el lunes la ley que prohíbe la fabricación e importación de cigarrillos electrónicos desechables, nuevos o reacondicionados, a partir del 1 de enero de 2027. La venta minorista de estos productos quedará prohibida desde el 1 de enero de 2028.

De acuerdo con la agencia AP, la medida se aplica a los cigarrillos electrónicos de un solo uso que contienen tabaco y nicotina, pero no incluye los dispositivos de vapeo que contienen cannabis.

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con baterías y producen un aerosol que puede contener nicotina o cannabis, además de saborizantes y otros productos químicos. Existen modelos recargables y desechables.

La nueva legislación permitirá a los gobiernos locales o al estado imponer multas de 500 dólares por la primera infracción, 1,000 dólares por la segunda y 2,000 dólares por las posteriores.

Preocupación por contaminación

Los defensores de la medida señalan que los cigarrillos electrónicos desechables representan un problema ambiental debido a que contienen baterías y otros componentes que terminan en vertederos o son arrojados al suelo, informó AP.

Las baterías pueden provocar incendios en los vertederos y los dispositivos pueden liberar sustancias químicas como plomo y litio cuando son desechados de manera inadecuada.

La asambleísta estatal Jacqui Irwin, autora del proyecto de ley, dijo que la medida busca evitar que el ácido de las baterías de los cigarrillos electrónicos de un solo uso se filtre al suelo y llegue a las vías fluviales.

Según el Grupo de Investigación de Interés Público de California (CalPIRG), que respaldó la legislación, en Estados Unidos se desechan cerca de 500,000 cigarrillos electrónicos desechables cada día.

Los expertos citados en la propuesta señalan que una parte del atractivo de estos dispositivos está relacionada con su precio y accesibilidad frente a los modelos recargables.

Comerciantes expresan oposición

La medida también ha generado rechazo entre grupos que representan a pequeños comerciantes.

La Asociación de Comerciantes de Alimentos de California se opuso a una propuesta similar presentada en 2022, al argumentar que una prohibición podría aumentar el contrabando de productos de tabaco.

Arkan Somo, cofundador de la Neighborhood Market Association, que representa a pequeños negocios de California, afirmó que la nueva ley representa una carga adicional para los comercios familiares que venden productos de tabaco.

"Si vamos a usar el medio ambiente como excusa para seguir prohibiendo estos productos, ¿dónde vamos a parar?", dijo Somo. "Están poniendo a California en una gran desventaja".