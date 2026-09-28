Mujer acusada de matar a su pareja en Brooklyn denunció que llevaba años siendo maltratada

El logo de la policía de Nueva York en el uniforme de un agente. ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer de 36 años fue arrestada en Brooklyn, Nueva York, acusada de apuñalar mortalmente a su novio durante una discusión en la que, según declaró a las autoridades, el hombre la estaba golpeando.

Jennifer Ayala está acusada de apuñalar dos veces en el pecho a su pareja, Pedersin Pelissier, también de 36 años, alrededor de las 6:50 de la mañana del sábado 19 de septiembre, en su apartamento de Flatbush.

Historial de violencia

De acuerdo con la denuncia penal, Ayala dijo a los investigadores que tomó un cuchillo de cocina y atacó a Pelissier mientras este supuestamente la golpeaba. Durante el interrogatorio, la mujer aseguró que llevaba años siendo víctima de agresiones por parte de su pareja.

"Me ha estado pegando. Lo ha hecho durante tres años", declaró Ayala, según fuentes policiales citadas por el Daily News. "Entonces dije: ´Que se joda. La Policía no me va a ayudar, nadie me va a ayudar, te voy a matar´".

Sin embargo, durante la misma entrevista con las autoridades, Ayala manifestó que todavía amaba a Pelissier. "No quiero que esté en la cárcel. Lo amo. Siempre lo voy a aceptar de vuelta", habría declarado.

Según el Daily News, Pelissier había sido arrestado por seis incidentes de violencia doméstica desde mayo de 2025 en los que Ayala figuraba como víctima. Cuatro de esos casos fueron sellados.

En uno de los otros dos casos, Pelissier fue acusado de golpear a Ayala en la frente. En el restante, presuntamente violó una orden de protección al presentarse en la vivienda de la mujer, donde supuestamente la abofeteó y pateó mientras se encontraba en el suelo. También habría escupido al agente que lo arrestó.

Ambos procesos fueron posteriormente desestimados después de que Ayala se negara a continuar con los casos, de acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio.

Matthew Galluzzo, exfiscal adjunto de distrito de Manhattan que trabajó en decenas de casos de violencia doméstica, explicó al medio que este tipo de situaciones representa un desafío frecuente para fiscales y organizaciones que trabajan con víctimas de abuso. "A veces, esas denunciantes o víctimas son muy dependientes de sus agresores", señaló.

Residentes del edificio donde residía Ayala también aseguraron que las discusiones entre la pareja eran frecuentes.

"Cuando escuché el ruido que venía de ese apartamento, el abuso era tan fuerte que pensé que yo era la que estaba loca", relató una vecina. "He vivido en Nueva York toda mi vida. Nunca escuché nada igual".

Tras recibir la alerta, agentes policiales acudieron al apartamento y encontraron a Pelissier sangrando por dos heridas de arma blanca en el pecho. Fue trasladado de urgencia al Hospital Kings County, donde fue declarado muerto aproximadamente una hora después.

Enfrenta cargos

Ayala fue arrestada y enfrenta cargos de homicidio involuntario en primer grado y posesión ilegal de un arma en cuarto grado, además de cargos de agresión.

El caso permanece bajo investigación mientras las autoridades examinan las circunstancias que rodearon la muerte de Pelissier y las denuncias previas de violencia doméstica entre la pareja.