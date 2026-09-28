EE. UU. restringirá visas a quienes obstaculicen casos de sustracción internacional de menores

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una nueva política que permitirá restringir la expedición de visas a personas que obstaculicen intencionalmente la resolución de casos de sustracción parental internacional de menores, así como a sus familiares directos.

La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien señaló que la Administración Trump considera una prioridad proteger a los menores estadounidenses sustraídos a través de fronteras internacionales y facilitar su reunificación con sus padres.

Según el Departamento de Estado, las restricciones podrán aplicarse a personas responsables o cómplices de impedir que estos casos sean resueltos con rapidez, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, jueces, administradores judiciales, agentes de las fuerzas del orden y otras personas que deliberadamente no apliquen o cumplan leyes, políticas u órdenes judiciales destinadas a resolver los casos y facilitar el retorno de los menores a su país de residencia habitual.

Rubio indicó que la nueva política proporciona al Departamento de Estado una herramienta adicional para exigir responsabilidades a individuos y presionar a los países que no cumplan sus obligaciones en estos casos.

"La política incluye a aquellos individuos que, de forma intencionada, no apliquen o no cumplan las leyes, políticas u órdenes judiciales destinadas a resolver estos casos y a devolver a los menores a su país de residencia habitual", señala el comunicado del Departamento de Estado.

Sustracción parental internacional

La sustracción parental internacional ocurre cuando un menor es trasladado o retenido fuera de su país de residencia habitual en violación de los derechos de custodia de uno de sus padres o tutores. El Departamento de Estado cuenta con una oficina especializada que trabaja en la prevención de estos casos y en facilitar el retorno de los menores.

Estados Unidos también utiliza la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores como uno de los mecanismos para gestionar estos casos cuando el menor se encuentra en un país que es parte del convenio.

En el caso de República Dominicana, ambos países son socios bajo la Convención de La Haya desde el 1 de junio de 2007. El Departamento de Estado señala que los padres en Estados Unidos pueden presentar una solicitud bajo la convención para buscar el retorno de un menor trasladado o retenido ilegalmente en territorio dominicano.

Compromiso del Departamento de Estado

El Departamento de Estado indicó que continuará trabajando para prevenir las sustracciones y facilitar el regreso rápido y seguro de los menores, mientras que la nueva política busca promover la rendición de cuentas cuando se obstaculicen deliberadamente estos procesos.