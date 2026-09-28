Departamento de Estado de EE. UU. pide denunciar posibles fraudes o abusos de visas

Estampa de una visa de Estados Unidos. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Estado de Estados Unidos habilitó un formulario para que ciudadanos y extranjeros puedan denunciar de manera anónima posibles casos de fraude o uso indebido de visas estadounidenses, incluidos casos de personas que permanezcan en el país más tiempo del autorizado o realicen actividades no permitidas por su estatus migratorio.

La iniciativa fue difundida por el Departamento de Estado, que informó que revisará las denuncias y tomará las medidas que correspondan para hacer cumplir las leyes estadounidenses. La dependencia indicó que mientras más información identificativa proporcione quien presenta el reporte, mayores serán las posibilidades de que la investigación tenga resultados.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio, el Departamento de Estado se toma muy en serio todas las denuncias de fraude o uso indebido de visas, revisando minuciosamente todos los informes de fraude o uso indebido de visas y tomando medidas rápidas y apropiadas para hacer cumplir plenamente las leyes estadounidenses", señaló la dependencia.

El Departamento de Estado explicó que el formulario puede presentarse de forma anónima. No obstante, quienes proporcionen su nombre y correo electrónico podrán ser contactados posteriormente si los funcionarios necesitan información adicional sobre la denuncia.

El formulario oficial de "Report Visa Fraud" está disponible en el sitio web del Departamento de Estado.

¿Qué se puede denunciar?

El formulario permite proporcionar información sobre la persona que presuntamente estaría incurriendo en fraude o uso indebido de una visa, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección, número de pasaporte, número de visa, información de contacto y perfiles en redes sociales, cuando estén disponibles.

También se pueden incluir datos sobre empresas, escuelas, bufetes de abogados u otras entidades que presuntamente estén involucradas en este tipo de irregularidades.

El Departamento solicita además una descripción de las acciones que podrían constituir fraude o uso indebido y permite agregar información adicional que pueda ayudar a la investigación.

El formulario incluye una advertencia de que proporcionar deliberadamente información falsa puede acarrear multas, prisión o ambas sanciones, de acuerdo con la ley federal.

Landau pide colaboración

El subsecretario de Estado Christopher Landau también llamó al público a informar sobre posibles violaciones de las condiciones de una visa.

"A través de su autoridad sobre las visas estadounidenses, el @DepartamentoDeEstado desempeña un papel fundamental a la hora de decidir quién entra en nuestro país y bajo qué condiciones. Desafortunadamente, muchas personas cometen fraude de visado, ya sea permaneciendo más tiempo del permitido por sus visados o realizando actividades (por ejemplo, empleo) no autorizadas por estos", escribió Landau.

Landau sostuvo que el gobierno reconoce su responsabilidad de garantizar que los extranjeros cumplan con las leyes estadounidenses, pero pidió la colaboración tanto de ciudadanos estadounidenses como de extranjeros.

Through its authority over US visas, the @StateDept plays a critical role in deciding who enters our country and under what conditions. Unfortunately, many people engage in visa fraud, either overstaying their visas or engaging in activities (e.g., employment) not authorized by... — Christopher Landau (@DeputySecState) September 28, 2026

"Reconocemos y reafirmamos nuestra responsabilidad de garantizar que nuestros huéspedes extranjeros cumplan con nuestras leyes. Pero no podemos hacerlo solos. Por lo tanto, les pedimos respetuosamente SU ayuda, tanto a estadounidenses como a extranjeros", señaló.

El funcionario agregó que quienes tengan información o motivos para creer que una persona está incumpliendo las condiciones de su visa pueden comunicarlo al Departamento de Estado para su investigación.

"Si saben, o tienen motivos para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa (ya sea por permanecer más tiempo del permitido o por participar en actividades no autorizadas), por favor, infórmennos y lo investigaremos", afirmó.

Información confidencial y uso de los reportes

De acuerdo con el Departamento de Estado, la información proporcionada puede utilizarse para iniciar o respaldar investigaciones policiales y revisar determinadas acciones migratorias. Los datos también pueden compartirse con agencias federales, estatales, locales o extranjeras cuando corresponda.

La dependencia aclaró que proporcionar información personal es voluntario, aunque no hacerlo puede limitar su capacidad para dar seguimiento a la denuncia.