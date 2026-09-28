Hispanic Image reconoce a 25 mujeres latinas de Rhode Island con ´Women of Legacy´

Las 25 homenajeadas por Hispanic Image. ( CEDIDA POR HISPANIC IMAGE )

La plataforma Hispanic Image reconoció a 25 mujeres latinas de Rhode Island por sus trayectorias profesionales, servicio comunitario y aportes en diferentes sectores, como parte de su edición especial ´25 Women of Legacy´.

La publicación reúne las historias de empresarias, profesionales, educadoras, servidoras públicas y líderes comunitarias, seleccionadas tomando en cuenta sus años de trayectoria, el trabajo desarrollado en sus respectivos sectores, su servicio a la comunidad y el legado que están construyendo.

De acuerdo con una nota de prensa, la presentación oficial de la edición se realizó en The Capital Grille, en Providence, con la participación de las homenajeadas, autoridades, líderes comunitarios, empresarios e invitados especiales.

Entre las figuras incluidas se encuentran la vicegobernadora de Rhode Island, Sabina Matos; la alcaldesa de Central Falls, María Rivera; la representante estatal Grace Díaz y la comisionada de Educación de Rhode Island, Angélica Infante-Green.

Para Yudith Álvarez, la edición representa una evolución de la misión de Hispanic Image.

"No se trata solamente de publicar una revista. Se trata de descubrir, documentar y preservar historias que merecen ser contadas", expresó.

La iniciativa también aborda el liderazgo femenino y la importancia de alcanzar metas profesionales sin dejar de lado el bienestar, la familia y la identidad personal.

Según la publicación, ´Women of Legacy´ busca mostrar distintas formas de construir una trayectoria y abrir oportunidades para las nuevas generaciones.

Las 25 homenajeadas

Además de Matos, Rivera, Díaz e Infante-Green, la edición reconoce a Andrea Moreno, fundadora de Café Ava; Sandra Cano, directora ejecutiva de Iniciativas Presidenciales y Alianzas Estratégicas de la Universidad de Rhode Island, y Arlette Hidalgo, fundadora de Apoyo Especial con Arlette, iniciativa que orienta y apoya a familias hispanas en el sistema de educación especial.

También figuran Carol Aguasvivas, propietaria de Community Angels; Aida Patricia Gómez, directora de Administración de la Oficina del Fiscal General de Rhode Island; Wilda Gutiérrez, fundadora de Esperanza-Hope; Marjorie Alvarado, propietaria de Marjorie Beauty Studio; y Omallys Hopper, creadora de contenido gastronómico vinculada a la cocina puertorriqueña a través de su canal de YouTube Cooking con Omi.

La lista incluye además a Damaris Messina, profesional de la industria hotelera con experiencia de liderazgo en Aloft Providence Downtown/Marriott, y Nelly Hoffens-Vargas, profesional del sector de educación superior y administración universitaria en Rhode Island.

Completan el grupo Marcela Betancur, directora ejecutiva del Latino Policy Institute; Maribel Echeverry, presidenta de la junta directiva del Latina Leadership Institute of Rhode Island y abogada especializada en el sector salud; y Tiana Ochoa Teo, trabajadora social clínica licenciada y Chief Program Officer de Big Brothers Big Sisters of Rhode Island.

También fue reconocida Jenny Mercado, profesional de la salud y líder comunitaria nicaragüense que trabaja en Hasbro Children's Hospital como Patient Care Technician/CNA y participa en programas de apoyo a familias inmigrantes. Es fundadora de Hermandad por Nicaragua y colabora con el Woonasquatucket River Watershed Council.

La edición incluye a Francis Parra, directora artística ejecutiva de Teatro ECAS; Minolly Saborio, quien trabaja con niños en cuidado foster, adopción y familias de parentesco; Shirly P. Castellanos, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Mujeres Positivas; y Margaret Brassard, fundadora de Brassard Events y Kind RI.

Asimismo, aparecen Julia Norma Rodríguez, comunicadora y conductora del podcast ´Vamos Por Power´; Hilda Vargas, broker y empresaria inmobiliaria, presidenta y CEO de Ocean Blue Realty y presidenta de HVG Property Management; y Martha Villar, empresaria, editora y creadora de Spring Color Fashion Show.

La iniciativa llegará a Massachusetts

Con esta edición, Hispanic Image inicia una nueva etapa de expansión de ´Women of Legacy´, con planes de llevar el reconocimiento a otras comunidades y estados y fortalecer sus plataformas digitales, eventos y espacios de conexión para mujeres empresarias y líderes.

El próximo capítulo de la iniciativa será en Massachusetts, donde la organización abrió el proceso para identificar y reconocer a nuevas mujeres por su liderazgo, trayectoria e impacto en sus comunidades.