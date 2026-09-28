Hombre de 26 años es acusado de asesinar a tiros a su padre en Lawrence

Alexis Rodríguez Martínez, de 51 años. ( TOMADA DE LA PÁGINA DE DRISCOLL FUNERAL HOME )

Un hombre de 26 años enfrenta cargos por la muerte a tiros de su padre el pasado 21 de septiembre en Lawrence, Massachusetts, según informó la Fiscalía del Condado de Essex.

Poco antes de las 10:30 de la noche del lunes, el Departamento de Policía de Lawrence recibió varias llamadas al 911 reportando disparos en la calle Farnham. Al llegar al lugar, la Policía encontró a Alexis Rodríguez Martínez, de 51 años, con múltiples heridas de bala.

Rodríguez Martínez fue posteriormente declarado muerto, mientras que su hijo, Elvin Joaquín Rodríguez, fue detenido por una orden de arresto pendiente y posteriormente acusado de asesinato.

De acuerdo con la Fiscalía, Rodríguez compareció ante el Tribunal de Distrito de Lawrence el martes y fue acusado de asesinato, portación de un arma de fuego cargada sin licencia y disparo a menos de 150 metros de un edificio.

Se declaró no culpable de todos los cargos y el juez ordenó que permaneciera detenido sin fianza.

La investigación del tiroteo mortal involucra al Departamento de Policía de Lawrence, la Unidad de Detectives de la Policía Estatal de Massachusetts asignada a la oficina de Tucker y la Oficina del Médico Forense Jefe.

Rodríguez deberá comparecer nuevamente ante el tribunal para una audiencia de determinación de causa probable el 22 de octubre.

Velado el domingo

El velatorio de Rodríguez Martínez fue oficiado la tarde de ayer domingo en Driscoll Funeral Home, ubicado en 309 S. Main Street, Haverhill, según su obituario en línea.

"El recuerdo de Alex perdurará en los corazones de todos los que lo conocieron y lo amaron. Descansa en paz, Alex. Siempre serás amado, recordado y extrañado profundamente", se puede leer en la página.

El hombre nació en 1975 en Ponce, Puerto Rico, donde se celebrará un memorial en una fecha posterior, según anunciaron sus familiares.