Bisonó llega a Semana Dominicana con una agenda en Washington marcada por seguridad y ciberseguridad

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, durante el acto de apertura de la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026, en Washington, D. C. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA )

El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor "Ito" Bisonó, participó este lunes en el acto de apertura de la Semana Dominicana en Estados Unidos 2026, iniciativa organizada anualmente por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr, por sus siglas en inglés).

La actividad inició con el izamiento de la bandera dominicana en la residencia de la embajadora de la República Dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo.

El evento constituye un espacio de diálogo y acercamiento para estrechar los lazos políticos, comerciales, sociales y culturales entre República Dominicana y Estados Unidos.

La Semana Dominicana en Estados Unidos 2026 se desarrolla del 28 de septiembre al 1.º de octubre.

En el acto participaron la presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón; el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; la embajadora de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, Leah Francis Campos, entre otros diplomáticos y líderes empresariales.

Agenda

Mediante una nota de prensa, la Cancillería informó que durante su visita a Washington el ministro desarrollará una agenda de acercamientos con autoridades estadounidenses.

Entre las actividades previstas figura una reunión con Robert Law, subsecretario de Estrategia, Política y Planes del Departamento de Seguridad Nacional, así como un encuentro con el equipo de ciberseguridad del Departamento de Estado.

Bisonó también tiene previsto reunirse con Juan Pablo Segura, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, con quien abordará temas prioritarios de la relación bilateral y las oportunidades para continuar fortaleciendo la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos.

Otros encuentros

La agenda del ministro incluye además encuentros con Joseph Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas, y Patrick Nelson, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional.

Además, sostendrá una reunión con Damon Wilson, presidente y CEO de la National Endowment for Democracy (NED), organización creada en 1983 por iniciativa del presidente Ronald Reagan para fortalecer las instituciones y los valores democráticos en el mundo.

Bisonó participará igualmente en una cena de Continental Strategy en honor a la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah F. Campos.

También asistirá a la recepción de reconocimiento de la Semana Dominicana 2026, que tendrá lugar en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde serán reconocidos la doctora Leonor Corsino y Alberto Reyes.