Matan a un barbero dominicano tres días antes de su cumpleaños en un atraco frustrado en Queens

Hector Figuereo, de 49 años, se encontraba frente al Riviera Gentleman's Club cuando fue atacado. ( FUENTE TOMADA DE LAS REDES SOCIALES )

Un barbero dominicano del área de Brooklyn resultó muerto después de evitar que un presunto atracador le robara las joyas que portaba mientras se encontraba a las afueras de un club de striptease en Queens la madrugada del jueves. Por el hecho, la Policía de Nueva York busca a un pistolero encapuchado y enmascarado que aún no ha sido identificado.

Según las autoridades, Hector Figuereo, de 49 años, se encontraba frente al Riviera Gentleman's Club, en la intersección de Steinway Street y la 35th Avenue, en Astoria, alrededor de las 3:50 de la madrugada del jueves, cuando el presunto asaltante se le acercó por detrás y le exigió una pulsera de eslabones cubanos de Miami.

El dominicano, residente en Sunset Park, recibió un disparo en la espalda, por lo que fue trasladado de urgencia al Centro Hospitalario Elmhurst, donde falleció a causa de sus heridas, según informó la Policía.

Te puede interesar Mujer acusada de matar a su pareja en Brooklyn denunció que llevaba años siendo maltratada

Según dijo Edwin Cabrera, un amigo de la infancia, al Daily News, Figuereo fue asesinado tres días antes de su cumpleaños y se encontraba en el lugar celebrando el cumpleaños de un amigo en común.

De acuerdo con el medio, Figuereo vivía con su madre, a la que cuidaba después de que su padre muriera de cáncer hace unos años.

Cabrera agregó en su entrevista con el medio, que la mujer sufrió un "mini ataque al corazón" cuando tuvo que identificar el cuerpo de su hijo.

Cientos de amigos y clientes de Figuereo presentaron en su barbería ubicada en Sunset Park el jueves en la noche para despedirlo y realizaron un encendido e velas en su memoria.

Buscan al sospechoso

Después de abrir fuego contra el dominicano, el pistolero, que vestía un chándal verde con capucha de Nike Tech, salió corriendo y huyó por la 37th Street a bordo de una camioneta Mercedes-Benz blanca, según informó la Policía.

El viernes seguía sin estar claro si los dos hombres se conocían o si frecuentaban el club.

Ese mismo día, la Policía publicó nuevas imágenes del sospechoso, justo del momento en que apretó el gatillo.

No se han realizado arrestos, mientras que el Departamento de Policía de Nueva York solicita la colaboración ciudadana para localizar al sospechoso.

Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo mortal que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar sus denuncias a través del sitio web de Crime Stoppers o mediante la cuenta @NYPDTips en X.