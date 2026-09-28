Mujer de 63 años muere golpeada en Central Park; arrestan a un sospechoso por homicidio

Personas caminan por el Central Park de Manhattan. ( SHUTTERSTOCK )

Una mujer de 63 años, que aparentemente vivía en Central Park, murió tras ser golpeada en la cabeza y un hombre fue arrestado y acusado de homicidio, en un caso que las autoridades describen como el primer asesinato registrado en el parque en varios años.

La Policía de Nueva York recibió una llamada al 911 alrededor de las 9:43 de la mañana del domingo sobre una persona inconsciente cerca de East Drive y East 74th Street.

Al llegar, los agentes encontraron a la mujer inconsciente y sin respuesta, con un trauma en la cabeza. Los servicios de emergencia la declararon muerta en el lugar.

Las autoridades no han revelado su identidad mientras esperan notificar a sus familiares.

De acuerdo con los investigadores, la mujer aparentemente vivía en el parque. Fue encontrada descalza y cubierta de tierra, y los detectives creen que fue golpeada en la cabeza con un palo.

Acciones de la autoridad

La Policía arrestó la noche del domingo a Jonathan Robles, de 36 años, quien fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma.

Según las autoridades, Robles reside en el Barbour Hotel, un refugio para personas sin hogar ubicado en Midtown Manhattan.

El sospechoso se entregó posteriormente a los detectives y fue trasladado a un hospital para una evaluación médica antes de su esperada comparecencia ante un juez.