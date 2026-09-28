IRS incluiría por primera vez pregunta sobre estatus migratorio para la declaración de impuestos

La inclusión de una pregunta sobre el estatus migratorio y la autorización de los contribuyentes enciende las alarmas entre los indocumentados en EE. UU. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) presentó un borrador del Formulario 1040 para la declaración fiscal del próximo año que incluirá, por primera vez, una pregunta sobre el estatus migratorio y la autorización para trabajar de las personas físicas, según informaron medios estadounidenses.

De acuerdo con NBC, el documento utilizado por millones de personas cada año para declarar ingresos, deducciones y créditos solicita establecer si el contribuyente —o su cónyuge, en caso de presentar una declaración conjunta— es ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o está legalmente autorizado para trabajar en el país.

La pregunta, que debe responderse con un "sí" o un "no", aparece en un recuadro titulado "Otra información", según señala el medio, que agrega que el formulario presentado por el IRS la semana pasada es todavía un borrador sometido a consulta pública y está a la espera de su versión definitiva.

Sin embargo, expertos legales consultados por el medio advierten que, de llegarse a implementar, podría disuadir a los inmigrantes indocumentados de presentar sus declaraciones, lo que afectaría su capacidad para obtener un estatus legal, así como las recaudaciones del Tesoro de Estados Unidos.

NBC explica que los inmigrantes, incluidos aquellos que se encuentran de manera irregular en Estados Unidos, tienen obligaciones tributarias y utilizan los formularios del IRS para declarar sus impuestos. El cumplimiento de las obligaciones fiscales también puede ser relevante en determinados procesos para obtener un estatus migratorio legal.

Hasta el momento, no está claro cómo sería utilizada la información recopilada mediante la nueva pregunta, según el medio que advierte que la propuesta llega en momentos en que la Administración de Donald Trump mantiene una política de mayor control migratorio.

El año pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, firmaron un acuerdo de intercambio de información que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enviar nombres y direcciones de inmigrantes indocumentados al IRS para cotejarlos con registros fiscales.

El acuerdo ha sido objeto de varias demandas y también provocó la renuncia del entonces comisionado interino del IRS.

Justificación

En agosto, el Departamento del Tesoro y el IRS propusieron regulaciones dirigidas a limitar la elegibilidad para varios créditos fiscales federales, entre ellos el Crédito Tributario por Hijos, el Crédito Tributario por Oportunidad Estadounidense, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario por Adopción.

"Esa es la excusa que están usando para intentar implementar esos cambios, diciendo: ´Miren, la realidad es que no podemos calcular correctamente sin la información´", dijo Joseph Malouf, abogado de Maryland y colaborador legal de Telemundo.

No obstante, la legislación federal ya restringe el acceso de inmigrantes indocumentados a numerosos beneficios públicos.

Al mismo tiempo, investigaciones del Instituto de Impuestos y Política Económica han estimado que esta población aporta miles de millones de dólares anualmente en impuestos federales, estatales y locales, pese a tener un acceso limitado o prohibido a determinados programas públicos, según recoge NBC.

Preocupaciones por la privacidad

La inclusión de la pregunta también ha generado inquietudes sobre la privacidad de los contribuyentes y la posibilidad de que la información pueda ser compartida con otras agencias gubernamentales.

Malouf consideró que la propuesta podría enfrentar impugnaciones legales relacionadas con las normas federales que regulan la confidencialidad y el intercambio de información tributaria.

Además, la Sección 6103 del Código de Rentas Internas establece, como regla general, la confidencialidad de las declaraciones de impuestos y de la información de los contribuyentes, aunque contempla excepciones bajo las cuales determinados datos pueden ser compartidos.

Malouf también planteó interrogantes relacionados con la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense y la posibilidad de que una persona pueda proporcionar en el formulario información que posteriormente sea utilizada en su contra.

"El gobierno ha descrito a las personas indocumentadas como personas que han cometido un delito: estar en el país ilegalmente. La primera pregunta que me hago es cómo este formulario es compatible con la Quinta Enmienda, ya que implica admitir que uno es indocumentado en el país; eso sería admitir un delito", declaró el abogado.