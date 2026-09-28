Hegseth anuncia que fuerzas militares protegerán sistemas electorales de EE. UU. durante los comicios

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos. ( EFE )

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó a agencias de inteligencia y unidades de ciberseguridad militar utilizar sus recursos para proteger los sistemas electorales del país frente a posibles interferencias extranjeras durante las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

En un memorando fechado el 22 de septiembre y divulgado este lunes, Hegseth ordenó al Comando Cibernético de EE. UU. y a agencias de inteligencia de Defensa priorizar las capacidades disponibles para proteger la infraestructura electoral. La directiva contempla la coordinación con autoridades estatales y locales.

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el Comando Cibernético y otras unidades de inteligencia militar han participado anteriormente en esfuerzos de protección electoral.

Los sistemas electorales fueron designados como infraestructura crítica en 2017, lo que permitió una mayor coordinación federal para enfrentar amenazas cibernéticas. La NSA y el Comando Cibernético ya habían trabajado conjuntamente para detectar y disuadir intentos de interferencia extranjera en elecciones anteriores.

La nueva directiva llega después de que la administración Trump redujera las funciones de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), organismo civil del Departamento de Seguridad Nacional que había desempeñado un papel central en la protección de la infraestructura electoral.

La semana pasada, CISA publicó un plan de seguridad para las elecciones de 2026 en el que identificó posibles amenazas y detalló servicios disponibles para los funcionarios electorales.

Sin embargo, funcionarios estatales y expertos han cuestionado si el plan llegó con suficiente anticipación y si la agencia cuenta actualmente con la capacidad necesaria para brindar el mismo nivel de apoyo que en años anteriores.

Medidas anunciadas

El anuncio de Hegseth se produce cuando faltan pocas semanas para las elecciones y mientras algunos estados ya comenzaron la votación anticipada.

David Becker, exfiscal del Departamento de Justicia y director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, cuestionó el momento de la medida.

"Si la administración realmente quería ayudar a los funcionarios electorales estatales y locales, no debería haber desmantelado toda la capacidad de ciberseguridad electoral del gobierno federal ni haber despedido a todos sus expertos a principios de 2025", dijo.

En su memorando, Hegseth ordenó movilizar los recursos disponibles para defender la infraestructura electoral frente a lo que describió como influencia extranjera maligna y garantizar que los votantes puedan ejercer su derecho sin intimidación o coerción extranjera.

La orden está dirigida, entre otros funcionarios, al comandante del Comando Cibernético de EE. UU. y a los directores de la NSA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

Reacciones y críticas

La protección de los sistemas electorales frente a amenazas cibernéticas extranjeras no es nueva. La NSA y el Comando Cibernético han participado en estas tareas durante ciclos electorales anteriores, en coordinación con otras agencias federales y autoridades estatales y locales.

Sin embargo, el anuncio ha generado atención adicional debido a los cambios realizados por la administración Trump en la estructura federal encargada de la seguridad electoral.

Expertos electorales y funcionarios demócratas han expresado preocupación por cualquier posible interferencia del gobierno federal en la administración de las elecciones o en el conteo de votos. La administración, por su parte, sostiene que la misión de las fuerzas militares es enfrentar amenazas extranjeras y proteger los sistemas electorales.

La Casa Blanca ha identificado la protección de la infraestructura electoral frente a ataques cibernéticos como una prioridad y ha señalado que sistemas como las bases de datos de registro de votantes y los sitios oficiales de elecciones pueden ser objetivos de actores extranjeros.

Las elecciones del 3 de noviembre determinarán los nuevos integrantes de la Cámara de Representantes y una parte del Senado, y podrían modificar el equilibrio de poder en el Congreso.