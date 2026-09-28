Tormenta costera vuelve a inundar el noreste de EE. UU. y deja miles sin electricidad

Inundaciones repentinas rodean autos estacionados afuera de una tienda Moncks Corner, Carolina del Sur. ( AP )

Una poderosa tormenta costera volvió a golpear este domingo el noreste de Estados Unidos, provocando inundaciones por segundo día consecutivo en comunidades desde Nueva Jersey hasta Nueva Inglaterra, mientras fuertes vientos derribaron árboles y postes eléctricos y dejaron sin servicio a decenas de miles de hogares.

El aumento del nivel del mar inundó zonas bajas de Nueva Jersey, mientras ráfagas de viento derribaron árboles en Long Island, Nueva York, causando daños en viviendas y líneas eléctricas.

En Sea Bright, una localidad costera de Nueva Jersey, cada subida de la marea provocó nuevas inundaciones. Caroline Virenius contó que el agua llegó a unos 30 centímetros dentro de su garaje.

"No es algo que ocurre una sola vez. Se vuelve a mojar una y otra vez", dijo.

La tormenta, que se desplazaba lentamente, también dejó una víctima mortal el sábado en Nueva York, cuando un árbol cayó sobre un trabajador de la Autoridad de Vivienda de la ciudad.

Las autoridades esperaban que el sistema continuara afectando la región durante el domingo con lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje peligroso hasta Nueva Inglaterra.

Impacto en Nueva Jersey

En algunas zonas de Nueva Jersey se registraron más de 10 centímetros de lluvia desde el viernes. La combinación de las precipitaciones y el aumento del nivel del mar provocó inundaciones que, según residentes, no se habían visto con esta intensidad en casi una década.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que la tormenta comenzaría a debilitarse durante la noche del domingo, aunque todavía podrían registrarse lluvias intensas en sectores de Nueva Inglaterra y el Atlántico medio.

Sin embargo, funcionarios de Nueva Jersey y Nueva York advirtieron que la marea alta prevista para el lunes por la noche podría provocar nuevas inundaciones.

Más de 100,000 clientes sin electricidad

La tormenta también provocó interrupciones en el servicio eléctrico y afectó el transporte aéreo a lo largo de la costa este.

Más de 100,000 clientes llegaron a estar sin electricidad el domingo en el noreste y la región del Atlántico medio, de acuerdo con PowerOutage.us. Las interrupciones más extendidas se registraron en condados costeros desde Nueva Jersey hasta Connecticut.

Numerosos vuelos fueron cancelados o retrasados en distintos aeropuertos de la costa. En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, más de 250 vuelos habían sido cancelados hasta el final de la mañana del domingo, mientras las ráfagas de viento alcanzaban los 64 kilómetros por hora, según la Autoridad Portuaria de Massachusetts.

El temporal también recordó a algunos residentes los efectos de la supertormenta Sandy, que en 2012 dejó daños superiores a 60,000 millones de dólares en el este de Estados Unidos. No obstante, las autoridades señalaron que el impacto de esta tormenta está muy por debajo del registrado entonces.

Las imágenes de grandes olas golpeando muros de contención y playas también generaron preocupación por la erosión de las costas.

Situación actual

Las mayores precipitaciones restantes se esperaban el domingo desde el norte de Nueva Jersey hasta el sur de Nueva Inglaterra.

Aunque la tormenta comenzó a perder fuerza, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las inundaciones provocadas por las mareas podrían continuar durante los siguientes ciclos de marea alta.

En Nueva York, varias pulgadas de agua cubrieron calles del vecindario de Howard Beach, en Queens, aunque la situación no impidió que algunos residentes salieran a tomar café durante la mañana.

En North Beach Haven, Nueva Jersey, Carole Ann Palmer, propietaria de una tienda de artículos para pesca, aseguró que se trataba de la peor inundación que había visto en una década.

El agua llegó a cubrir el acceso a su establecimiento y, durante la jornada del sábado, observó a vecinos desplazándose en kayaks por las calles.

El domingo, uno de sus principales problemas fue sacar a sus dos cachorros. Tuvo que ponerse botas altas para el agua y cargarlos hasta una zona seca.

"Llevo uno a la vez, lo cargo al otro lado de la calle para que haga sus necesidades y luego regreso, lo seco y hago lo mismo con el otro. Es un ejercicio", relató.

Nueva Jersey, mejor preparado tras el impacto de Sandy

En Sea Bright, Bernard Dowd tuvo que caminar entre el agua de la marea para llegar a su vivienda, un día después de regresar del trabajo y encontrar su sótano completamente inundado.

Dowd consideró que la situación pudo haber sido peor de no ser por las medidas adoptadas después de Sandy, que obligaron a elevar la altura de las viviendas en algunas comunidades costeras.

También observó que numerosos residentes y negocios habían colocado sacos de arena alrededor de sus propiedades para contener el agua.

"Siempre pienso que están exagerando la tormenta", dijo.