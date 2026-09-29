Buscan a dos sospechosos por la muerte de un hombre de 29 años en El Bronx

Jason Ferrer, de 29 años. ( TOMADA DEL PORTAL DE GUNMEMORIAL.ORG )

Un hombre de 29 años murió después de recibir varios disparos mientras se encontraba compartiendo con amigos la noche del sábado en El Bronx, Nueva York, por un hecho por el que la Policía busca a dos sospechosos que huyeron de la escena a bordo de un scooter.

La víctima fue identificada como Jason Ferrer, residente en Valentine Avenue, en El Bronx, según informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 9:19 de la noche del 19 de septiembre, cuando Ferrer se encontraba cerca de la intersección de Cruger Avenue y Magenta Street, en el sector de Williamsbridge.

Agentes del Precinto 47 y del Área de Servicio Policial 8 acudieron al lugar después de recibir una llamada al 911 reportando una persona baleada.

Al llegar, los oficiales encontraron a Ferrer tendido en el suelo y sangrando. De acuerdo con la Policía, el joven presentaba dos heridas de bala en el torso.

Personal de los servicios médicos de emergencia lo trasladó en estado crítico a NYC Health + Hospitals/Jacobi, donde posteriormente fue declarado muerto luego de que su condición empeorara.

Investigación en curso

Las autoridades investigan las circunstancias que rodearon el crimen y todavía tratan de determinar si Ferrer era el objetivo del ataque.

Mientras tanto, los detectives buscan interrogar a dos hombres que fueron vistos huyendo de la escena del tiroteo a bordo de un scooter.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y la investigación permanece abierta.

El hecho se produce en momentos en que los tiroteos registrados dentro de los límites del Precinto 47 muestran un incremento. Al 13 de septiembre, estos incidentes habían aumentado un 20.8 % en comparación con el mismo período anterior, mientras que el número de víctimas de tiroteos registraba un alza de 9.1 %, según el portal AM NY.

La Policía solicita a cualquier persona que tenga información sobre el crimen comunicarse con Crime Stoppers al 800-577-TIPS o, para español, al 888-57-PISTA. También pueden proporcionarse informaciones a través del portal de Crime Stoppers o mediante la cuenta @NYPDTips en X.