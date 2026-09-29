Un dominicano muere tras quemaduras sufridas en incendio de barbería en El Bronx

Captura de pantalla donde se muestra la fachada de la barbería La Roka en El Bronx. ( TOMADA DE @DARIUSRADZIUS EN X )

Un dominicano murió ayer lunes 28 de septiembre producto de las heridas sufridas durante un incendio ocurrido hace más de un mes en el interior en una barbería de El Bronx, Nueva York.

Se trata de Willy Reyes, quien fue una de las seis personas que resultaron heridas en un incendio que consumió a la barbería La Roka el pasado 20 de agosto.

El siniestro ocurrió en el interior del negocio, propiedad de dominicanos, alrededor de las 09:38 de la noche. En ese momento, un hombre de 29 años y una mujer de 39 fueron trasladados de emergencia a un hospital en condición crítica.

Reyes, cuyo fallecimiento fue confirmado por sus familiares, es la segunda persona que muere producto del incendio, que según el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY por sus siglas en inglés) fue provocado por una batería de iones de litio.

La primera persona en fallecer fue Shanti Quinones, quien sufrió quemaduras graves dentro de la barbería, en la que trabajaba como estilista haciendo trenzas.

Quiñones, de origen puertorriqueño, falleció el 28 de agosto, según dijeron sus familiares.

El lunes por la noche se encendieron velas frente al establecimiento, donde personas que conocían a Reyes se reunieron para celebrar una vigilia, presentar sus respetos y honrar su memoria.

La barbería estaba ubicada en West Burnside Avenue, una avenida limítrofe entre University Heights y Morris Heights, ambos vecindarios de El Bronx con una importante presencia de dominicanos.

El incendio

La noche del jueves 20 de agosto, más de 140 bomberos y miembros del personal de emergencias médicas acudieron al 31 W. Burnside Ave. para combatir el incendio de dos alarmas. El fuego fue extinguido en menos de una hora, pero las llamas carbonizaron la barbería y afectaron negocios cercanos.

Las imágenes captadas en el lugar tras controlar el fuego mostraron el interior de La Roka completamente destruido. El restaurante chino Ming Wong, ubicado junto a la barbería, también sufrió daños.

Un video adicional capta los momentos previos a la explosión en los que se ve a un hombre moviendo un objeto justo antes de la detonación y a un cliente huyendo del establecimiento todavía con la capa de barbero puesta.

Tras investigar el origen del incendio, el FDNY determinó que las llamas fueron provocadas por una batería de iones de litio.

Según el FDNY, hasta agosto había investigado 282 incendios relacionados con baterías de iones de litio en 2026.