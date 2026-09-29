Niña de cuatro años muere tras ser encontrada dentro de un zafacón con agua y peces en Georgia

El padre de Jayde Wooten la encontró dentro del recipiente en el baño de la vivienda familiar. Las autoridades todavía no han establecido oficialmente la causa de la muerte

Una niña de cuatro años murió después de ser encontrada dentro de un zafacón que contenía agua y peces en el baño de su vivienda en Macon, Georgia, un caso que continúa bajo investigación de la Oficina del Sheriff del condado de Bibb.

La menor fue identificada como Jayde Wooten. El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre en una residencia ubicada en la cuadra 1200 de Rocky Creek Road, según informó la Oficina del Sheriff.

Las autoridades recibieron una llamada por una emergencia médica poco antes de las 2:00 de la tarde. Cuando los agentes llegaron al lugar, la niña estaba recibiendo maniobras de reanimación. Los oficiales prestaron asistencia hasta la llegada de bomberos y paramédicos.

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Jayde fue trasladada posteriormente a un centro médico, donde fue declarada muerta. Hasta ahora, la Oficina del Sheriff no ha divulgado una causa oficial de muerte y mantiene abierta la investigación.

Circunstancias del hallazgo

Un informe del incidente obtenido por la estación local WGXA y recogido también por WSB-TV detalla las circunstancias en las que fue encontrada la menor. De acuerdo con el documento policial, el padre de Jayde regresó a la vivienda y se percató de que su hija no se encontraba en su habitación.

El hombre preguntó a la madre dónde había visto a la niña por última vez. Según el reporte, esta respondió que Jayde había estado comiendo en la cocina antes de que ella se quedara dormida. El padre comenzó entonces a revisar las diferentes habitaciones de la casa. Al no encontrar a la menor, salió para preguntar a los vecinos si la habían visto.

Mientras se encontraba afuera escuchó gritar a la madre de Jayde y regresó a la vivienda. Fue entonces cuando encontraron a la niña dentro de un zafacón de gran tamaño localizado en el baño, que contenía agua y peces, según el informe policial citado por los medios locales.

El padre sacó a Jayde del recipiente y la llevó al exterior de la casa mientras buscaban ayuda. Cuando los agentes llegaron, familiares y otras personas se encontraban practicándole reanimación cardiopulmonar en la entrada de la vivienda. Vecinos también participaron en los intentos por reanimarla antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Investigación en curso

La Oficina del Sheriff del condado de Bibb confirmó inicialmente la muerte de la niña como parte de una investigación relacionada con una "emergencia médica", sin ofrecer detalles sobre cómo terminó dentro del recipiente. Tampoco ha anunciado hasta el momento arrestos ni ha atribuido responsabilidad penal a alguna persona.

Las autoridades no han establecido públicamente si la muerte fue accidental ni han divulgado todavía una causa y manera oficial de fallecimiento. El caso continúa bajo investigación.