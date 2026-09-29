Exsecretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. solicita el divorcio tras las fotos de su esposo vestido de mujer

La exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem solicitó el divorcio de su esposo, Bryon Noem, después de 34 años de matrimonio y meses después de que salieran a la luz informes sobre la vida privada de él y su participación en comunidades en línea vinculadas a un fetiche conocido como "bimbofication".

Noem, de 54 años, presentó la demanda el lunes 28 de septiembre ante un tribunal del condado de Hamlin, en Dakota del Sur, y alegó "diferencias irreconciliables" como motivo del divorcio, según documentos judiciales.

La pareja se casó en 1992 y tiene tres hijos adultos: Kassidy, de 31 años; Kennedy, de 29, y Booker, de 23. Las dos hijas tienen hijos, por lo que Noem y Bryon también son abuelos.

Revelaciones sobre Bryon Noem

La solicitud de divorcio se produce seis meses después de que el diario británico Daily Mail publicara un reportaje sobre las actividades de Bryon Noem en internet.

Según ese medio, el esposo de la exgobernadora intercambió cientos de mensajes con tres modelos vinculadas a la llamada comunidad de "bimbofication", un término utilizado para describir una estética femenina exagerada.

El reportaje también señaló que Bryon Noem había expresado interés por mujeres con implantes mamarios de gran tamaño y publicó fotografías en las que aparecía utilizando ropa y accesorios de apariencia femenina.

En ese momento, un representante de Kristi Noem declaró que ella estaba "devastada" por las revelaciones y que la familia había sido tomada por sorpresa. También pidió privacidad para la familia.

Un matrimonio de más de tres décadas

Kristi y Bryon Noem fueron novios desde la adolescencia y se casaron en 1992. Él trabajó como entrenador de baloncesto y posteriormente en el sector de seguros agrícolas, mientras que ella desarrolló una carrera política que la llevó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos y, posteriormente, a la gobernación de Dakota del Sur.

Kristi Noem speaks out after husband's double secret life as a crossdresser is revealed https://t.co/91WROt9qJL — Daily Mail (@DailyMail) March 31, 2026

Noem dejó recientemente su puesto como secretaria de Seguridad Nacional después de que el presidente Donald Trump la removiera del cargo. Posteriormente fue designada enviada especial para el Escudo de las Américas, una iniciativa multinacional del Departamento de Estado enfocada en seguridad y lucha contra los cárteles.

El divorcio también ocurre en medio de la atención pública que ha recibido la relación de Noem con Corey Lewandowski, exasesor de campaña de Trump y quien ocupó un cargo en el Departamento de Seguridad Nacional durante la gestión de Noem.

Medios estadounidenses han reportado durante meses sobre la cercanía entre ambos. Noem y Lewandowski han sido vistos juntos en público, aunque las informaciones sobre una relación sentimental han sido objeto de controversia y ambos han rechazado algunas de las versiones publicadas.

Lewandowski regresó a su firma de asuntos gubernamentales y relaciones públicas después de concluir su trabajo como empleado especial del Gobierno, durante el cual ejerció como uno de los principales colaboradores de Noem en el Departamento de Seguridad Nacional.

La demanda de divorcio pone fin, al menos formalmente, a un matrimonio de 34 años que comenzó antes de la carrera política de Noem y que atravesó su ascenso desde la política estatal hasta ocupar uno de los principales cargos de seguridad del Gobierno estadounidense.