Nueva York y Nueva Jersey avanzan en la construcción del túnel bajo el río Hudson

Funcionarios se reúnen entre dos tuneladoras en North Bergen, Nueva Jersey, el lunes 28 de septiembre de 2026, durante una ceremonia para la construcción de un nuevo túnel ferroviario de pasajeros que unirá Nueva Jersey y Manhattan bajo el río Hudson. ( AP )

Una gigantesca tuneladora comenzó a cobrar vida este lunes para dar paso a uno de los mayores proyectos de transporte público de Estados Unidos: el nuevo túnel ferroviario que conectará Manhattan con Nueva Jersey bajo el río Hudson.

De acuerdo con la agencia AP, las autoridades se reunieron en North Bergen para inaugurar simbólicamente el proyecto Gateway, que busca construir una nueva conexión ferroviaria en una de las rutas más transitadas de la región.

La gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mikie Sherrill, destacó la importancia de la conexión para la economía nacional.

"Nuestra región es el corazón palpitante de Estados Unidos, ya que genera el 20 % del PIB nacional", declaró Sherrill. "Y este tramo de 16 kilómetros de vía férrea es su arteria principal".

Funcionarios de Nueva York y Nueva Jersey señalaron que el proyecto es necesario debido a la antigüedad del túnel ferroviario existente, que tiene 116 años y transporta diariamente a unos 200,000 pasajeros, informó AP.

El senador estadounidense Chuck Schumer sostuvo que la infraestructura también tiene importancia para el resto del país y advirtió que "toda la economía nacional podría colapsar" si no se construye el nuevo túnel.

"¿Esto les importaba a los viajeros de Nueva York y Nueva Jersey? Sí", dijo el demócrata neoyorquino. "Pero también le importaba a todo Estados Unidos".

Una máquina de 1,680 toneladas

La tuneladora presentada el lunes pesa 1,680 toneladas y tiene una longitud cercana a la de dos campos de fútbol. Está equipada con cortadores diseñados para atravesar la roca de los acantilados de Palisades.

La máquina fue fabricada a medida en Alemania y trasladada por piezas a Estados Unidos, donde fue ensamblada durante los últimos meses en las instalaciones de North Bergen.

Las autoridades indicaron que la tuneladora todavía se encuentra en las últimas pruebas y que se espera que comience a excavar en los próximos días a través de los acantilados de Palisades, en Nueva Jersey.

Una de las dos máquinas excavará un tramo de aproximadamente 1.6 kilómetros a través de la roca volcánica de los acantilados, a un ritmo estimado de 9.1 metros por día.

Posteriormente, otro conjunto de tuneladoras se encargará de abrir el tramo que pasará por debajo del río Hudson.

Un proyecto de 16,000 millones de dólares

El proyecto Gateway tiene un costo estimado de 16,000 millones de dólares y se prevé que su construcción tome alrededor de una década.

La obra ha enfrentado durante años obstáculos políticos y financieros. El gobierno del presidente Donald Trump congeló el apoyo federal el año pasado, lo que provocó una breve suspensión de los trabajos.

Un juez federal ordenó posteriormente reanudar los pagos mientras continúa la disputa legal.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata, defendió la continuidad del proyecto.

"Nada nos impedirá cavar este túnel", dijo Hochul. "Cuando vean a Nueva York y Nueva Jersey trabajando juntas, apártense de nuestro camino".

El Departamento de Transporte de Estados Unidos, la agencia federal involucrada en el litigio, respondió que su apelación "contra el posible uso de fondos públicos para prácticas de contratación inconstitucionales y discriminatorias sigue en curso".