Tennessee se prepara para ejecutar a una mujer por primera vez en 200 años

Imagen de Christa Pike divulgada por el Departamento de Correcionales de Tennessee. ( TOMADA DEL DEPARTAMENTO DE CORRECIONALES DE TENNESSEE )

Tennessee se prepara para ejecutar este miércoles a Christa Pike, una mujer de 50 años condenada a muerte por el asesinato de una compañera de estudios cometido en 1995, cuando tenía 18 años. De llevarse a cabo, sería la primera ejecución de una mujer en el estado en más de 200 años.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, quien estudiaba junto a ella en el programa Knoxville Job Corps. Los fiscales sostuvieron que Pike consideraba a Slemmer una rival sentimental y la llevó hasta una zona apartada, donde ella y su novio, Tadaryl Shipp, la torturaron y asesinaron.

El crimen generó una amplia atención por la brutalidad del ataque, la edad de los involucrados y porque un símbolo asociado con el satanismo fue grabado en el cuerpo de la víctima. Shipp, quien tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, reconoció posteriormente haber sido quien grabó un pentagrama en el cuerpo de Slemmer.

Pike no niega su participación en el crimen. Sin embargo, sus abogados sostienen que la pena de muerte no es apropiada debido a que tenía 18 años al momento del asesinato y había sufrido durante su infancia abusos sexuales, violencia y abandono, además de padecer posteriormente trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció el lunes que no concedería clemencia a Pike y mantuvo vigente la condena. Sus abogados solicitaron entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos que suspenda la ejecución.

La defensa cuestiona la condena por su edad y su historia de abusos

Los abogados de Pike argumentan que durante el juicio no se presentó ante el jurado información relevante sobre los abusos que sufrió desde su infancia.

Según el defensor federal Stephen Ferrell, Pike fue víctima de abuso sexual desde que era una niña pequeña y sufrió violaciones a los 11 y 17 años. La defensa sostiene que esos antecedentes, junto con sus problemas de salud mental no tratados, debieron ser considerados al momento de decidir la pena.

Pike fue diagnosticada posteriormente con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Durante una declaración incluida en su petición de clemencia, expresó arrepentimiento por el asesinato y reconoció el impacto que tuvo en la familia de Slemmer.

Sus abogados también argumentan que el conocimiento científico sobre el desarrollo del cerebro adolescente ha avanzado desde el juicio celebrado en 1996 y que la edad de Pike debió tener mayor peso en la sentencia.

Su entonces novio, Tadaryl Shipp, tenía 17 años al momento del asesinato y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Un tercer adolescente que admitió haber actuado como cómplice recibió libertad condicional.

El Death Penalty Information Center señala que 275 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos por delitos cometidos cuando tenían entre 18 y 20 años durante la era moderna de la pena de muerte, aunque las condenas capitales para personas de esas edades se han vuelto cada vez menos frecuentes.

La madre de la víctima respalda la ejecución

Mientras la defensa pide que la condena sea conmutada, la madre de Slemmer, May Martínez, respalda que Pike sea ejecutada.

Martínez ha dicho que lleva décadas esperando que se cumpla la sentencia contra la mujer condenada por matar a su hija. También ha recordado que Slemmer tenía apenas 19 años cuando murió y que nunca tuvo la oportunidad de crecer.

Slemmer era voluntaria de las Olimpiadas Especiales, disfrutaba patinar y tenía interés en desarrollar una carrera relacionada con las computadoras, según relató su madre a The Associated Press.

"Ella confiaba en todo el mundo, y esa fue su perdición", dijo Martínez al recordar a su hija.

La familia ha mantenido durante décadas el reclamo de que se cumpla la sentencia impuesta a Pike por el asesinato.

Una ejecución poco común

Las ejecuciones de mujeres son poco frecuentes en Estados Unidos. Desde 1976, cuando se reanudaron las ejecuciones en el país tras una pausa de varios años, 18 mujeres han sido ejecutadas, aproximadamente el 1 % del total, según el Death Penalty Information Center.

Tennessee no ejecuta a una mujer desde 1820. Por ello, si la condena de Pike se lleva a cabo, se convertiría en la primera mujer ejecutada por el estado en más de dos siglos.

Pike, además, es actualmente la única mujer en el corredor de la muerte de Tennessee. Su ejecución está programada para este miércoles 30 de septiembre mediante inyección letal.

El caso permanece pendiente ante la Corte Suprema de Estados Unidos, cuyos magistrados podrían intervenir para suspender la ejecución. Hasta el momento, el gobernador Lee ha rechazado concederle clemencia.