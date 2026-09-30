AMCHAMDR reconoce en Washington las trayectorias de Leonor Corsino e Isaías Alberto Reyes

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) reconoció las trayectorias de la médica e investigadora Leonor Corsino y del escritor y cineasta Isaías Alberto Reyes, dos dominicanos que han desarrollado sus carreras en Estados Unidos en los ámbitos de la medicina, la academia, la literatura y la producción audiovisual.

De acuerdo a un comunicado de prensa, el reconocimiento se realizó en el Hall of the Americas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), como parte de la agenda de la XXXIV edición de Semana Dominicana en Estados Unidos.

Durante la ceremonia, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó, destacó el aporte de ambos profesionales y el papel de la diáspora dominicana.

"Leonor Corsino e Isaías Alberto Reyes representan el talento, la dedicación y la capacidad de los dominicanos para dejar huellas más allá de nuestras fronteras. Desde ámbitos distintos, ambos han construido trayectorias de excelencia que prestigian a la República Dominicana y nos recuerdan el enorme valor de nuestra diáspora. Reconocerlos es también celebrar a tantos dominicanos que, con su trabajo y sus logros, llevan con orgullo nuestro país dondequiera que estén", expresó Bisonó.

La presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, señaló que el reconocimiento busca destacar la dimensión humana de la relación entre República Dominicana y Estados Unidos, más allá de los vínculos comerciales y de inversión.

De acuerdo con el Registro Sociodemográfico del Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX), más de 2.4 millones de dominicanos residen en Estados Unidos, país que concentra la mayor comunidad dominicana en el exterior.

Rainieri sostuvo que la contribución de esta comunidad también se refleja en la inversión, el emprendimiento, la generación de empleos y los vínculos que mantiene con República Dominicana.

"Detrás de cada una de esas cifras hay personas. Hay historias de esfuerzo, de sacrificio, de oportunidades que se construyeron desde cero y de familias que, generación tras generación, han mantenido vivo el vínculo con la República Dominicana", expresó.

Las trayectorias reconocidas

Leonor Corsino es decana asociada para Asuntos Estudiantiles y profesora de Medicina con tenure en Duke University School of Medicine.

La médica, endocrinóloga e investigadora ha desarrollado su trabajo en áreas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades metabólicas, además de investigar la reducción de las disparidades de salud.

Isaías Alberto Reyes es escritor y cineasta dominicano y cuenta con más de 15 años de trayectoria en la industria televisiva.

Como escritor ha publicado cuatro libros de cuentos y en 2025 recibió dos premios Emmy de la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de Estados Unidos.

La ceremonia contó con la participación de autoridades dominicanas, representantes diplomáticos, miembros del sector privado y delegados de Semana Dominicana 2026.

La embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo, también participó en la actividad y felicitó a los homenajeados por sus aportes en sus respectivas áreas.