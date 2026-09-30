Arrestan a hombre acusado de planear un ataque contra el Capitolio de Texas

El Capitolio estatal de Texas. ( AP )

Un hombre de 40 años fue arrestado la madrugada de este miércoles bajo sospecha de planear un ataque contra el Capitolio de Texas, informaron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) recibió el martes por la noche "información fidedigna sobre un individuo que planeaba un ataque violento" para el jueves en Austin, según informó la agencia en un comunicado citado por AP.

Tras recibir la alerta, agentes del equipo SWAT arrestaron alrededor de las 3:00 de la madrugada a Benny Caldera Jr. en una residencia de Converse, una localidad ubicada cerca de San Antonio.

Caldera podría enfrentar cargos que incluyen amenazas terroristas graves contra un funcionario público, de acuerdo con el DPS. Fue encarcelado y posteriormente puesto en libertad bajo una fianza de 75,000 dólares, según registros judiciales consultados por AP.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el supuesto complot y señalaron que la investigación continúa. Un mensaje enviado al abogado de Caldera, John Bunk, en busca de comentarios no había sido respondido de inmediato.

El DPS notificó a los legisladores estatales sobre la amenaza y el arresto durante las primeras horas del miércoles. A pesar de la situación, el Capitolio permaneció abierto en su horario habitual.

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Medidas de seguridad

La secretaria del Senado de Texas, Patsy Spaw, informó en un comunicado que se reforzarán las medidas de seguridad en el Capitolio mientras continúe la investigación, de acuerdo con AP.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que el DPS contó con la asistencia del FBI para realizar el arresto.

"Texas NO tolerará amenazas de violencia contra nuestro Capitolio", escribió Abbott en un comunicado publicado en redes sociales.