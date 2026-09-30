Dominicano acusado de matar a dos hombres durante atracos en Nueva York se declara inocente

Jesús Acosta, buscado por el FBI por dos asesinatos en NY. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano acusado de matar a dos hombres durante dos tiroteos durante una ola de atracos en El Bronx y Brooklyn se declaró inocente durante su comparecencia ante el tribunal el martes, según informaron medios estadounidenses.

Jesús Acosta, de 31 años, enfrenta cinco cargos relacionados con las muertes a tiros de MD Yousuf, de 44 años, y Tayvon Shuler, de 33 años, y por herir a un tercer hombre en un restaurante de Rockaway Avenue, en Brownsville, Brooklyn, y una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en El Bronx.

Los dos tiroteos mortales, con apenas horas de diferencia, desencadenaron una persecución de cinco días por toda la ciudad a finales de agosto.

De acuerdo con periodistas que acudieron a la comparecencia de Acosta, el hombre se mostró nervioso por momentos y negó repetidamente con la cabeza mientras los fiscales exponían el caso en su contra.

Acosta permanece bajo custodia y debe comparecer ante un tribunal federal el 8 de octubre, además de tener audiencias programadas por separado en los tribunales de El Bronx y Brooklyn para diciembre.

Los tiroteos

El primer de los hechos que se le atribuyen al dominicano ocurrió pasadas las 12:00 de la medianoche del 23 de agosto en Brownsville. Según las autoridades neoyorquinas, Acosta presuntamente ingresó al establecimiento de comida American Best Wings and Pizza, en Rockaway Avenue, y abrió fuego.

Según la Policía, Acosta habría entrado al establecimiento con la intención de cometer un robo, pero el hecho se tornó violento cuando presuntamente disparó en la cabeza contra Yousuf, que era empleado del restaurante.

Otro hombre, identificado como Mohammed Rasel, de 39 años, también resultó herido de bala en una pierna.

Aproximadamente 48 horas después, alrededor de las 12:15 de la madrugada del martes, las autoridades dijeron que un hombre armado abrió fuego durante otro robo, esta vez en una tienda de comestibles ubicada en East 149th Street, cerca de Walton Avenue, en la zona de Concourse, en El Bronx.

Durante ese incidente, Tayvon Shuler, de 33 años y cliente del establecimiento, recibió un disparo en el pecho. Fue trasladado al Lincoln Medical Center, donde posteriormente murió.

Las cámaras de vigilancia mostraron a Acosta pasando detrás del mostrador, tomando dinero de la caja registradora y también las pertenencias de Shuler antes de salir de la tienda.

Acosta fue detenido unos cinco días después, la mañana del sábado 29 de agosto, después de que una llamada anónima al 911 llevara a los agentes hasta su ubicación, en un parque ubicado entre las avenidas Watson y Morrison, muy cerca del cuartel 43 de la Policía de Nueva York, según destacó ABC 7.

La Policía informó que portaba un arma cargada cuando fue detenido.

Los cargos en su contra

Acosta fue acusado de dos cargos de asesinato, intento de asesinato, robo y cargos relacionados con armas.

Según los registros judiciales, Acosta cumplió anteriormente más de 10 años de prisión por agresión y posesión ilegal de armas. Fue puesto en libertad condicional en abril, según consta en los registros públicos.

Acosta permanece bajo custodia y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en octubre.