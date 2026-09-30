El Departamento de Estado ha revocado 250,000 visas durante la administración Trump

Una visa con una imagen de cancelado encima. ( SHUTTERSTOCK )

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo este miércoles que ha revocado más de 250,000 visas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, informó Fox News.

De acuerdo con el medio estadounidense, las revocaciones obedecieron a diversas infracciones, entre ellas violaciones de los términos de las visas, delitos, incitación a la violencia contra Estados Unidos o sus ciudadanos, abuso del sistema migratorio y acciones que ponen en peligro la seguridad nacional.

La Cancillería estadounidense afirmó que alrededor de 2,300 visas fueron revocadas por estar relacionadas con el llamado turismo de parto, una práctica mediante la cual mujeres extranjeras viajan a Estados Unidos con el propósito específico de dar a luz para que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense.

"Bajo la presidencia de Trump y la gestión del secretario Rubio, el Departamento de Estado ha revocado más de 250,000 visados, un hito histórico que refleja nuestro firme compromiso con la protección del pueblo estadounidense", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

"Cada decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional. Mediante una investigación continua a una escala sin precedentes, estamos identificando y expulsando a quienes cometen delitos, apoyan el terrorismo, estafan a los estadounidenses o abusan de nuestro sistema de inmigración", añadió Pigott.

El funcionario también afirmó que una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho, y que quienes violen los términos de ese privilegio lo perderán. Agregó que el Departamento de Estado continuará actuando contra los extranjeros que, según las autoridades, representen una amenaza para la seguridad de las comunidades en Estados Unidos.

Solicitantes de asilo

Según Fox News, desde el verano, la administración Trump comenzó a prepararse para revocar las visas de negocios y turismo de hasta 200,000 extranjeros que han solicitado asilo en Estados Unidos.

La iniciativa se centraría en visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 a extranjeros que posteriormente solicitaron asilo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, expresó que "los estadounidenses estaban hartos de las solicitudes de asilo fraudulentas".

"El asilo no debe ser una laguna legal para eludir las leyes de inmigración; más bien, debe proporcionar un refugio seguro, aunque limitado, para las personas perseguidas por su 'raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política'", escribió Landau en X en aquel momento.

Además, señaló que las solicitudes consideradas frívolas habían saturado el sistema y que algunos casos podrían tardar años en resolverse para determinar si los solicitantes tienen derecho a recibir asilo en Estados Unidos.

En agosto, el Departamento de Estado también revocó más de 175,000 visas. La mayoría fueron canceladas debido a encuentros con las fuerzas del orden relacionados con diversos delitos. Entre las principales causas figuraron agresiones, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, robos y delitos relacionados con drogas.

Según la agencia, una parte importante de las visas también fueron revocadas por conducción temeraria, agresión sexual, abuso infantil, fraude, malversación de fondos y otros delitos.

El pasado lunes, el Departamento de Estado revocó las visas de 27 funcionarios latinoamericanos, exfuncionarios y sus familiares, bajo acusaciones de corrupción. Los afectados son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.