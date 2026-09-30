Piden investigar a la Universidad Cornell en EE. UU. ante denuncia de violación grupal

Ithaca, Nueva York, EE.UU. - 19 de octubre de 2024 - Cartel de entrada a la Universidad de Cornell. ( SHUTTERSTOCK )

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió este martes una investigación independiente sobre la respuesta de la Universidad de Cornell ante una denuncia de violación grupal presentada por una estudiante en 2024, después de que la Fiscalía del condado de Tompkins decidiera reabrir la investigación penal.

La mujer, identificada en documentos judiciales bajo el seudónimo Jane Doe, presentó este mes una demanda contra Cornell en la que afirma que fue agredida sexualmente por siete estudiantes en octubre de 2024, en una residencia de la fraternidad Chi Phi ubicada en el campus universitario.

Según la demanda, la joven había consumido alcohol y fue presionada para inhalar ketamina y fumar marihuana hasta quedar, según su relato, incapacitada para consentir relaciones sexuales.

La mujer reportó el incidente a la Policía del campus de Cornell, pero la Fiscalía del condado de Tompkins decidió en ese momento no presentar cargos. El fiscal Matthew Van Houten anunció el lunes la reapertura de la investigación penal en medio de la indignación pública generada por las nuevas acusaciones.

Hochul pide una investigación independiente

Hochul respaldó la decisión de Van Houten de reabrir el caso, pero señaló que también deben examinarse las actuaciones de Cornell, incluidos sus sistemas para recibir y responder a denuncias, sus medidas de prevención y la cultura existente en el campus.

La gobernadora pidió que la universidad contrate a un bufete de abogados externo para realizar una investigación independiente sobre su respuesta a las acusaciones.

"Las acusaciones en este caso son sencillamente horribles", afirmó Hochul en un comunicado. La gobernadora también destacó el valor que supone para una víctima denunciar una experiencia de este tipo y sostuvo que ningún estudiante debería preguntarse si las instituciones encargadas de protegerlo escucharán su denuncia y actuarán.

El fiscal defiende la decisión de no presentar cargos

Van Houten defendió este martes la decisión inicial de su oficina de no presentar cargos. En entrevistas con varios medios, afirmó que, aunque las acciones de los estudiantes fueron "moralmente incorrectas", el relato que la mujer proporcionó inicialmente a la Policía no incluía acusaciones de que hubiera sido drogada, que hubiera quedado incapacitada hasta el punto de no poder consentir o que hubiera sido obligada a mantener relaciones sexuales.

"Ella fue a la Policía porque sabía que no estaba bien", declaró Van Houten a CNN.

El fiscal no ha divulgado la declaración jurada de la mujer ante la Policía, sino un resumen que incluye algunas de sus declaraciones textuales.

Van Houten también defendió que su oficina no realizara una investigación adicional después de que la joven hablara inicialmente con los agentes.

Según explicó, consideró que la declaración entregada a la Policía era detallada y completa y que no había elementos adicionales que justificaran continuar la investigación en ese momento.

La Fiscalía tampoco entrevistó directamente a la mujer. Van Houten había indicado a la Policía que se reuniría con ella para explicarle las disposiciones legales aplicables al caso.

Cornell respalda la reapertura del caso

Poco después de que la mujer denunciara el incidente en 2024, Cornell informó públicamente que investigaba "acusaciones graves y profundamente perturbadoras de abuso de drogas y violencia sexual" ocurridas en la residencia de la fraternidad Chi Phi.

La universidad anunció entonces la suspensión de la fraternidad y de varios estudiantes, mientras se desarrollaban investigaciones paralelas de la Policía y de la institución.

Tras la reapertura de la investigación penal, Cornell manifestó el lunes su respaldo a la decisión de la Fiscalía. La universidad señaló además que su propia investigación derivó en medidas disciplinarias contra algunos estudiantes, incluidas expulsiones.

El capítulo de Chi Phi permanece vetado del campus. Cornell no ha revelado detalles sobre las sanciones impuestas a estudiantes específicos, alegando las normas de privacidad.

La demanda presentada por la mujer acusa a Cornell de no haber prevenido los presuntos ataques y de no haber respondido adecuadamente a la violencia sexual en el campus.

Como parte de la demanda se incluyó una fotografía que, según la denuncia, muestra un chat grupal entre miembros de la fraternidad en el que se discutieron acontecimientos ocurridos durante la noche del presunto ataque.

Van Houten calificó esa evidencia de "distracción" y sostuvo que no era relevante para determinar si la mujer había dado su consentimiento o si existían pruebas de falta de consentimiento conforme a la legislación penal del estado.

La reapertura de la investigación penal y la revisión independiente solicitada por Hochul ocurren mientras Cornell enfrenta cuestionamientos sobre la manera en que respondió a las acusaciones y sobre las medidas adoptadas para prevenir y atender casos de violencia sexual en su campus.