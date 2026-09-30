Zaida Corniel reivindica el retorno y la escritura en español desde EE. UU.: "No siempre es idílico"

La escritora dominicana radicada en Nueva York Zaida Corniel. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La escritora dominicana radicada en Nueva York Zaida Corniel llegó este año a la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo con una reflexión sobre la migración que, según explica, todavía tiene un espacio poco explorado en la literatura: el retorno.

Durante su participación en el evento, Corniel presentó "Ay Fefa, Where is the Wind", una obra teatral bilingüe que aborda el regreso de una mujer después de emigrar y cuestiona qué significa realmente volver al lugar que se dejó atrás.

"Siempre se habla de la emigración, pero como decía Juan Flores, no se ha hablado bastante del retorno", expresó la escritora.

Para Corniel, regresar no necesariamente significa encontrar intacto aquello que se dejó. El imaginario que construye el inmigrante sobre su país de origen puede chocar con una realidad que ha cambiado durante su ausencia.

"Un retorno que no siempre es idílico, bajo ese imaginario que construye el inmigrante de lo dejado atrás y que cree permanecerá inmutable para recibirlo", señaló.

A partir de esa idea, su obra plantea dos preguntas: "se regresa acaso, y, si se regresa, cómo sería ese regreso".

Una obra que volvió 25 años después

"Ay Fefa, Where is the Wind" tiene una historia ligada a la propia trayectoria familiar de Corniel. La obra fue producida originalmente en 1994, cuando la escritora también se encontraba desarrollando su trabajo teatral en Nueva York.

Corniel contó que conoció al dramaturgo Claudio Mir, quien había formado parte del emblemático Teatro Gratey, en Santo Domingo, cuando ambos coincidieron en Nueva Jersey durante el montaje de El último son, dirigido por Frank Disla.

Posteriormente, los dos continuaron su formación en el Laboratorio Latino del Teatro Shakespeare, hoy Joseph Papp, en Nueva York. Allí recibieron una beca para escribir y montar una obra en el Dance Theater Workshop.

Décadas después, la pieza regresó a escena de una manera inesperada. La hija de Corniel, Oriana Sophia, quien también se dedica al teatro, le pidió montar la obra 25 años después.

Madre e hija iniciaron entonces un proceso de archivo y revisión del texto. En la nueva puesta en escena, presentada en Nueva York el 1 de febrero de 2020, Oriana interpretó a Fefa, mientras Corniel asumió el personaje de La Madre. En el montaje original, Corniel había interpretado a Fefa.

La obra fue finalmente editada y publicada en 2023 por NoPassport Press, bajo el trabajo editorial y académico de Camilla Stevens.

Ahora, tres años después, Corniel la presentó por primera vez en República Dominicana, una experiencia que calificó como satisfactoria.

Una obra escrita en dos lenguas

Uno de los elementos que atraviesa la pieza es el bilingüismo. Corniel explicó que escribirla representó un reto porque el contrato le exigía hacerlo en inglés. Sin embargo, su experiencia como escritora dominicana que vive en Estados Unidos terminó imponiendo otra forma de expresión.

"Como decía al principio, el lugar desde el cual hablamos nos impone una manera de decir y por tanto mi obra resultó ser bilingüe", explicó.

El monólogo cuenta con tres personajes: Fefa, La Madre y un percusionista. La Madre se expresa siempre en español y sus parlamentos no son traducidos, incluso cuando la obra se presenta ante un público angloparlante.

Para Corniel, el cambio de una lengua a otra también modifica la manera en que una persona se expresa y construye sus narrativas.

"No somos los mismos cuando cambiamos de una lengua a otra", afirmó, al referirse al code-switching, la alternancia entre idiomas que forma parte de la experiencia de muchos migrantes.

La escritora también recordó la influencia de la poeta dominicana Rhina Espaillat y su poema *Bilingual-Bilingüe* en esta reflexión sobre lengua e identidad.

Escribir en español desde Nueva York

Corniel también abordó los desafíos que enfrenta la literatura en español producida desde Estados Unidos.

Aunque destacó que el país cuenta con más de 58 millones de hablantes de español y con una sede de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, considera que escribir en español desde territorio estadounidense todavía significa hacerlo, en muchos casos, desde un espacio marginal dentro de la industria editorial.

"Escribir en español en los Estados Unidos, a pesar de los más de 58 millones de hablantes y contar con una sede de la Academia Norteamericana de la Lengua española, de algún modo es escribir desde el margen", sostuvo.

Sin embargo, la autora considera que ese margen también ha permitido construir espacios de encuentro entre escritores de diferentes países latinoamericanos.

Corniel define esa comunidad como su "comunidad lingüística", integrada por venezolanos, salvadoreños, argentinos, uruguayos, puertorriqueños, cubanos y otros escritores provenientes de distintas geografías de América Latina.

"Desde ahí construimos puentes y, hasta cierto punto, defendemos nuestra identidad en un momento político en el que los migrantes y hablar otra lengua en público es un acto temerario y hasta puede generar violencia", afirmó.

Una literatura marcada por la migración

Otra de las obras presentadas por Corniel fue Para adolescentes, premenopáusicas y especialistas de la salud, publicada en 2019 por ArtePoética Press.

El libro reúne cuentos escritos en diferentes etapas y presenta personajes femeninos atravesados por experiencias de violencia doméstica y de Estado, así como por procesos migratorios.

Con sus obras, Corniel coloca la experiencia de quienes migran y regresan entre los temas centrales de su escritura, mientras explora cómo la lengua, el lugar desde donde se habla y las experiencias acumuladas fuera del país de origen terminan transformando las historias que se cuentan.