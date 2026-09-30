Una persona herida por un tiroteo en el estacionamiento de una escuela en EE. UU.

La escuela fue colocada brevemente bajo un protocolo de seguridad mientras los agentes investigaban lo ocurrido. ( SHUTTERSTOCK )

Un tiroteo ocurrido la mañana de este miércoles en el estacionamiento de una escuela secundaria de Omaha, Nebraska, dejó una persona herida y provocó la movilización de agentes policiales para asegurar el plantel.

El incidente se produjo en la escuela secundaria Burke, donde la Policía fue alertada sobre un tiroteo alrededor de las 8:30 de la mañana, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Omaha a medios estadounidenses.

De acuerdo con las autoridades, los disparos se produjeron en el estacionamiento y no dentro del edificio escolar.

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"Un incidente aislado"

Tras el incidente, la escuela fue colocada brevemente bajo un protocolo de seguridad mientras los agentes investigaban lo ocurrido. Posteriormente, las actividades regresaron a la normalidad.

"Se trató de un incidente aislado y no existe ninguna amenaza adicional para los estudiantes", aseguró un portavoz de la Policía.

Las autoridades informaron que la víctima sufrió heridas leves. Además, indicaron que un arma de fuego fue recuperada durante la investigación.

Por su parte, el Distrito Escolar Público de Omaha aseguró que tanto los estudiantes como el personal se encuentran a salvo y que las clases continuarían desarrollándose con normalidad.

"La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra máxima prioridad. Los estudiantes y el personal están a salvo. Las clases continuarán con normalidad", señaló el distrito escolar en un comunicado al que tuvo acceso The New York Post.

Las autoridades escolares indicaron además que continúan colaborando con la Policía en la investigación del incidente y que ofrecerán más detalles a medida que estén disponibles.