El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó este miércoles la labor de la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Campos, durante la celebración del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca.

Al referirse a Campos durante el evento, Trump aseguró que la diplomática está realizando un buen trabajo y reveló que incluso consultó al presidente dominicano, Luis Abinader, sobre su desempeño.

"Le pregunté al líder de República Dominicana si le gustaría hacer un cambio. Algunas personas no están contentas con su embajadora. Él dijo: ´Por favor, ni siquiera lo piense, señor´. Así que eso significa que usted lo está haciendo bien", relató Trump, dirigiéndose a Campos.

El mandatario estadounidense agregó que Abinader es "un gran tipo" y volvió a reconocer públicamente el trabajo de la embajadora ante los asistentes a la actividad.

"Leah, lo está haciendo muy bien, lo está haciendo muy bien. Todo el mundo está hablando de ello", expresó Trump.

Campos fue presentada como parte del grupo de embajadores presentes en la celebración, junto a representantes diplomáticos de distintos países de América Latina y se hizo acompañar del canciller dominicano, Víctor Bisonó.

Durante el evento también estuvo presente el secretario de Estado, Marco Rubio, el latino de mayor rango en la administración de Trump, el secretario de Transporte, Sean Duffy, y su esposa, la presentadora de Fox, Rachel Campos, hermana de la embajadora en República Dominicana.

Reconocimiento a Leah Campos

La Casa Blanca acogió este miércoles la actividad con motivo del Mes de la Herencia Hispana, que reconoce las contribuciones de los hispanos y latinoamericanos a Estados Unidos.

Leah Francis Campos llegó a República Dominicana en octubre de 2025 y presentó sus cartas credenciales ante el presidente Luis Abinader en noviembre de ese año. Desde entonces, ha mantenido una activa agenda diplomática en el país, con encuentros con funcionarios, empresarios y distintos sectores de la sociedad dominicana.

Canciller Bisonó reacciona

El canciller Bisonó dijo que fue "un orgullo" escuchar la valoración positiva de Trump hacia el presidente Luis Abinader durante la recepción ofrecida en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana.

Expresó también fue grato escuchar el reconocimiento del mandatario estadounidense a la labor de la embajadora Campos en el país.

"Un reconocimiento muy merecido por su dedicación y compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países", dijo Bisonó en una publicación en X.

Qué orgullo escuchar al presidente @realDonaldTrump Trump referirse de manera tan positiva a nuestro presidente @LuisAbinader durante la recepción ofrecida en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana.



Fue también muy grato escuchar su reconocimiento a la... pic.twitter.com/4iZUI3Fzbj — Ito Bisonó (@itobisono) September 30, 2026

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