Abogada de mujer acusada de matar a su yerno en California dice que se declarará inocente

La abogada de una mujer del norte de California acusada, junto con su esposo, de matar a su yerno afirmó este jueves que su defendida planea declararse inocente y basará su defensa en los presuntos abusos cometidos por la víctima.

Shili Chen y su esposo, Shouyong Zhang, ambos de 77 años, comparecieron brevemente ante un tribunal para solicitar más tiempo antes de presentar formalmente sus declaraciones. Ambos fueron acusados el miércoles de asesinato luego de que las autoridades señalaran que dispararon mortalmente contra su yerno, Jonathan McKinsey, el sábado en un parque público.

El asesinato ocurrió pocos días antes de que McKinsey y la hija de la pareja tuvieran programada una audiencia relacionada con un conflictivo proceso de divorcio y una disputa por la custodia de sus hijos.

Curtis Briggs, abogado de oficio asignado el jueves a la defensa de Chen, dijo que los documentos judiciales que ha revisado plantean interrogantes sobre el comportamiento de McKinsey y su capacidad para controlar su temperamento.

"Los documentos judiciales demuestran que el señor McKinsey era extremadamente violento y peligroso para su familia", afirmó Briggs.

Jennie Otis, defensora pública de Zhang, solicitó al juez que su cliente fuera sometido a una evaluación médica, aunque no explicó el motivo de la petición. La abogada declinó hacer comentarios.

Ambos acusados requirieron intérpretes de mandarín durante la audiencia.

El asesinato

McKinsey, un ingeniero de videojuegos de 40 años que trabajaba para The New York Times, murió en el estacionamiento de un complejo deportivo en Dublín, una ciudad ubicada al este de San Francisco.

Según informó la Policía de Dublín, un sargento que circulaba cerca del lugar encontró a McKinsey en el suelo, mientras varios testigos llamaban al 911 y señalaban a la pareja, que permanecía en un vehículo cercano.

Los agentes detuvieron a Chen y Zhang cuando intentaban salir del estacionamiento y encontraron un arma en posesión de Chen.

Los fiscales indicaron que Zhang reconoció durante un interrogatorio haber disparado contra McKinsey. También se encontró otra arma de fuego en el vehículo, que, según las autoridades, Zhang admitió haber utilizado durante el ataque.

Además, los fiscales señalaron que las autoridades recuperaron un video de vigilancia en el que se observa a Chen y Zhang disparando contra la víctima.

Un divorcio marcado por acusaciones de abuso

De acuerdo con los documentos judiciales, el asesinato ocurrió en medio de un conflictivo proceso de divorcio entre McKinsey y su esposa, Candice Jang, así como de una disputa por la custodia de sus tres hijos pequeños.

En solicitudes de órdenes de alejamiento presentadas el año pasado, ambos se acusaron mutuamente de abuso físico, emocional y psicológico, en hechos que, según los documentos, se remontaban a más de una década.

McKinsey, quien era transgénero, afirmó que Jang y sus padres lo habían maltratado verbal y físicamente en relación con una transición de género que realizó años atrás.

En octubre pasado, McKinsey fue arrestado y acusado de maltrato infantil menor por presuntamente golpear a su hijo mayor. La Policía indicó que él reconoció haber abofeteado al menor.

La fiscalía también lo acusó de poner en peligro a su hijo menor luego de que agentes acudieran a la vivienda familiar y encontraran al niño, de dos años, solo en casa, según los documentos judiciales.

McKinsey se declaró inocente de esos cargos y sostuvo que su esposa le había tendido una trampa, ya que había salido de la vivienda sin informarle que el niño estaba dormido en una cuna en el piso superior.

Fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de completar 12 cursos de crianza. Al momento de su muerte, permanecía en libertad bajo fianza y trataba de ingresar a un programa de rehabilitación para personas con problemas de salud mental.

También en octubre, Jang obtuvo una orden de protección por violencia doméstica contra McKinsey.

En su solicitud, Jang describió una serie de presuntos episodios de abuso.

Entre ellos mencionó un incidente ocurrido en 2010, cuando, según afirmó, McKinsey la sujetó por los antebrazos durante una discusión y provocó que se golpeara contra la esquina de una mesa de centro, lo que le ocasionó una fractura en una vértebra de la parte superior de la espalda.

Jang también afirmó que en 2023 llamó a la Policía después de que McKinsey supuestamente empujara con fuerza a su hijo mayor en la cabeza. Asimismo, lo acusó de ejercer maltrato emocional contra su madre.