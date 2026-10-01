"No voy a renunciar", Brian DePeña insiste en continuar como alcalde de Lawrence pese a cargos

Brian DePeña fue elegido alcalde de Lawrence en 2021 y reelegido en 2025. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA OFICIAL DE BRIAN DEPEÑA EN INSTAGRAM )

El alcalde de Lawrence, el dominicano Brian DePeña, emitió un comunicado en el que se dirige a los residentes de esta ciudad de Massachusetts sobre los cargos federales y estatales que pesan en su contra y en el que asegura que continuará ejerciendo el cargo para el que fue elegido "hasta el final".

"Después de considerarlo cuidadosamente, quiero dejar claro que no voy a renunciar a mi posición como Alcalde de la Ciudad de Lawrence. Fui elegido por el pueblo de esta ciudad para servir como su Alcalde, y tengo la intención de continuar cumpliendo con las responsabilidades que me fueron confiadas y servir hasta el final de mi periodo", señala el comunicado, divulgado en inglés y español y dirigido tanto a empleados municipales como a los medios de comunicación.

DePeña enfrenta 11 cargos por fraude y lavado de dinero en una acusación federal anunciada en agosto por presuntamente haber obtenido más de 1.5 millones de dólares en ayudas por el COVID-19 y utilizarlos para fines no autorizados, que se suman a 15 cargos estatales por distribución de comunicaciones interceptadas e intimidación de testigos.

"Los cargos federales están relacionados con asuntos personales que involucran mis actividades comerciales y conductas que ocurrieron antes de que asumiera mis funciones como Alcalde de la Ciudad de Lawrence. Estos asuntos son independientes de mis responsabilidades y deberes como Alcalde", dijo DePeña para justificar su decisión de permanecer en el cargo.

A pesar de que en el comunicado el alcalde indica que se dirige a los residentes de Lawrence para hablar tanto de los cargos federales como de los estatales, en el texto deja fuera el caso estatal, relacionado con la instalación de un sistema de seguridad diferente al de la Alcaldía y con el que presuntamente se grabó una conversación sin el consentimiento de los participantes y que terminó siendo distribuida entre 14 personas.

El demócrata, que optó a un cargo público por primera vez en 2015, cuando decidió emprender su propia campaña para concejal general de la ciudad, cargo que ocupó durante dos mandatos, aseguró que respeta el proceso judicial y "el principio fundamental de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia".

"Mi enfoque permanece en el pueblo de Lawrence"

Agregó, además, que está preparado para enfrentar estas acusaciones a través del proceso legal "correspondiente" y "defenderme firmemente de los cargos presentados en mi contra", mientras seguirá al frente de la Alcaldía de Lawrence.

"Mientras estos procedimientos legales continúan, mi enfoque permanece en el pueblo de Lawrence y en el trabajo de nuestro gobierno municipal. Mi administración continuará proporcionando servicios esenciales, atendiendo las necesidades de nuestros residentes y negocios, y avanzando con el importante trabajo que se está realizando en toda nuestra comunidad", aseveró.

Ante las posibles solicitudes de información relacionadas con el caso, el alcalde pidió a todos que "permitan que el proceso judicial siga su curso", al tiempo que recordó que "una acusación no constituye una condena".

"Sigo comprometido con servir al pueblo de Lawrence, trabajar junto a nuestros dedicados empleados municipales y cumplir con las responsabilidades del cargo para el cual fui elegido" Brian DePeña Alcalde de Lawrence “

Al concluir el comunicado, el alcalde agradeció a los residentes de Lawrence por "la confianza que han depositado en mí y por darme la oportunidad de servir a esta gran ciudad".

Los cargos en su contra

El alcalde enfrenta 14 cargos por distribución de comunicaciones interceptadas y un cargo por intimidación de testigos. Su comparecencia ante un juez por los nuevos cargos estatales se programará para una fecha posterior.

Según la cadena Telemundo, la ley estatal de Massachusetts considera un delito grave la grabación en secreto de cualquier comunicación oral o telefónica sin el conocimiento y consentimiento de todas las personas involucradas, lo que puede conllevar penas de hasta cinco años de prisión, multas de hasta 10,000 dólares y responsabilidad civil.

Estos cargos se suman a los 11 que enfrenta DePeña por presuntamente haber obtenido más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas relacionados con la COVID-19 y utilizarlos para financiar su campaña, pagar impuestos personales y saldar más de 880,000 dólares en hipotecas de alto interés sobre propiedades que poseía en Lawrence.