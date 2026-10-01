Christa Pike se encuentra en estado crítico tras fallido intento de ejecución en Tennessee

Christa Pike fue condenada a muerte en 1996 por asesinato. ( TOMADA DEL DEPARTAMENTO DE CORRECIONALES DE TENNESSEE )

Christa Pike se encuentra en estado crítico este jueves y recibía atención médica vital en un hospital, un día después de que las autoridades de Tennessee no lograran completar su ejecución mediante inyección letal, informaron sus abogados.

Pike, de 50 años, fue trasladada a un hospital el miércoles por la noche después de recibir una dosis inicial y otra de refuerzo del fármaco utilizado por Tennessee para las ejecuciones. Sobrevivió al procedimiento y permanece bajo atención médica, según sus abogados.

"Por el momento, no tenemos información precisa sobre su pronóstico ni sobre su estado de salud", declaró el abogado Randy Spivey durante una rueda de prensa. "Pero sabemos que está viva".

La ejecución fallida llevó al gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, a ordenar una revisión del procedimiento y a posponer indefinidamente la ejecución de Pike y la de la única otra persona cuya ejecución estaba programada este año en el estado, informó AP.

Dificultades para encontrar una vena

Spivey describió el procedimiento como cruel y tortuoso y dijo que quedó "atormentado" por lo que presenció cuando el equipo encargado de la ejecución tuvo dificultades para encontrar una vena donde administrar el fármaco.

El abogado afirmó haber contado al menos siete agujas en el brazo izquierdo de Pike durante los intentos de establecer la vía intravenosa.

En medio del procedimiento, Pike incluso habría indicado a los funcionarios dónde intentar encontrar una vena.

"Por favor, intenten aquí, por favor, intenten aquí", recordó Spivey que les decía. "Les repetía una y otra vez: ´Por favor, intenten más arriba en mi hombro´".

De acuerdo con AP, ni la dosis inicial ni la de reserva de pentobarbital lograron provocar la muerte de Pike. Más de una hora después de iniciado el procedimiento, todavía se escuchaban sus ronquidos cuando se cortó el micrófono de la cámara de ejecución.

Posteriormente, Pike fue trasladada a un hospital para recibir tratamiento.

Sus abogados cuestionan el procedimiento

Otro de sus abogados, Steve Ferrell, dijo que Pike temía que surgieran complicaciones debido a un trastorno sanguíneo crónico que, según explicó, le dificultaba la inserción de agujas en las venas.

"A lo largo de su vida, nos ha explicado que tenía problemas para que le extrajeran sangre", dijo Ferrell.

El abogado sostuvo que era posible que la vía intravenosa no hubiera sido colocada correctamente y que el medicamento hubiera ingresado en el brazo en lugar de llegar al torrente sanguíneo.

Los abogados de Pike solicitaron que se le conmutara la pena de muerte y argumentaron que lo ocurrido durante el intento de ejecución equivalió a tortura.

May Martinez, cuya hija fue asesinada por Pike y su novio y que viajó a Nashville para presenciar la ejecución, declaró a NBC News que "fue un desastre".

Pike permaneció consciente

Pike permaneció despierta durante parte del procedimiento. Atada a una camilla en la cámara de ejecución, se describió a sí misma como en paz.

Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, dijo, entre otras cosas: "Estoy en paz. Estoy lista para ser libre. ... Este es un día feliz".

Sin embargo, permaneció consciente y en determinado momento se quejó de una sensación en el brazo.

Las cortinas de la cámara se cerraron brevemente y volvieron a abrirse minutos después. Aproximadamente una hora después de que se levantaran por primera vez, los testigos informaron que se administró una segunda dosis de pentobarbital.

Pike continuó escuchándose detrás de la cortina cerrada hasta que el micrófono fue apagado casi 30 minutos después, según AP.

Sus abogados presentaron una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Tennessee para pedir la suspensión inmediata de la ejecución, alegando que Pike estaba sufriendo una "agonía innecesaria" y que el procedimiento violaba su derecho constitucional a no recibir castigos crueles e inusuales.

Un segundo intento fallido en Tennessee

El caso de Pike constituye el segundo intento de ejecución que Tennessee no logra completar este año.

En el caso anterior, los funcionarios tampoco pudieron encontrar una vena adecuada para establecer la vía intravenosa, por lo que los fármacos no llegaron a administrarse.

En mayo, las autoridades del estado suspendieron la ejecución de Tony Carruthers, condenado por secuestrar y asesinar a tres personas en 1994, después de que el equipo encargado de la ejecución pasara más de una hora intentando, sin éxito, encontrar una vena adecuada para una vía intravenosa secundaria.

La situación llevó al gobernador Lee a ordenar una revisión del proceso y a suspender indefinidamente las ejecuciones programadas, informó AP.

Condenada por un asesinato cometido a los 18 años

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de clase de 19 años, ocurrido en 1995. Pike tenía entonces 18 años.

Pike y su novio fueron declarados culpables del apuñalamiento mortal de Slemmer. El caso generó atención debido a la presencia de un pentagrama grabado en el cuerpo de la víctima y a los temores de que el crimen estuviera relacionado con un culto satánico.

El novio de Pike, quien tenía 17 años cuando ocurrió el asesinato, no podía ser condenado a muerte y recibió una pena de cadena perpetua. El año pasado le fue denegada la libertad condicional.

Pike no negó su participación en el asesinato, aunque sus partidarios argumentaron que debían tomarse en cuenta su edad al momento del crimen, su salud mental y acusaciones de abuso sexual grave.

Tras el asesinato, fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

"Me llevó muchos años darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho", dijo Pike en una ocasión.

De haberse completado la ejecución, Pike se habría convertido en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Un tribunal de apelaciones había detenido la inyección letal una hora antes de que comenzara, pero la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la suspensión horas después.