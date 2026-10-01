La Corte Suprema de EE. UU. examinará las detenciones sin fianza de inmigrantes ilegales

ARCHIVO-Migrantes venezolanos abordando un avión de regreso a su país en Harlingen, Texas, el 18 de octubre del 2023. ( EFE )

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el jueves que examinará si el gobierno del presidente Donald Trump puede negar a los inmigrantes que enfrentan deportación la posibilidad de libertad bajo fianza.

Caso Barbosa da Cunha

Tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, las autoridades migratorias tienen la instrucción de mantener a ciertos inmigrantes detenidos durante todo el proceso de expulsión, una situación que puede durar años.

El caso que ha desencadenado la intervención de la Corte Suprema es el del brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha.

Barbosa da Cunha entró ilegalmente en Estados Unidos entre 2004 y 2005, a través de la frontera mexicana, según documentos judiciales. Una década después, ya instalado, pidió asilo.

Mientras esperaba la resolución de su caso se le concedió el permiso oficial de trabajo. Se casó y tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos.

Hace un año la policía migratoria (ICE) lo detuvo mientras iba al trabajo en Massachusetts.

Política migratoria actual

La política hasta ahora en estos casos era conceder la libertad bajo fianza, ya que el indocumentado no es considerado peligroso ni en riesgo de fuga.

El gobierno sostiene en cambio que debe aplicar una ley de inmigración de 1996 que exige la detención obligatoria de las personas que ingresaron al país de manera ilegal, sin importar hace cuánto tiempo llegaron.

Los defensores de los inmigrantes afirman que esa disposición estaba pensada principalmente para personas detenidas en la frontera, o cerca de ella, y que los residentes de largo plazo arrestados dentro del país deberían seguir siendo elegibles para fianza.

Decisiones judiciales

El gobierno Trump dice haber tomado esta nueva política tras el ingreso de varios millones de inmigrantes indocumentados al país durante la presidencia del demócrata Joe Biden.

Inicialmente un juez le dio la razón al gobierno en el caso del brasileño, pero dos instancias judiciales federales revirtieron esa decisión.

En otros circuitos de apelación federales, en cambio, jueces han respaldado la postura del Ejecutivo en casos similares.

Barbosa da Cunha quedó en libertad bajo fianza en octubre.

En Estados Unidos, cuando distintas cortes de apelación difieren sobre la aplicación de la ley, la Corte Suprema interviene para sentar jurisprudencia.

A juicio del procurador general John Sauer, la disputa tiene una "importancia crítica", ya que la detención indefinida ayuda a evitar que los inmigrantes eludan los procedimientos de deportación.

El gobierno ha lanzado una vasta operación de detención y deportación de indocumentados, y además asegura que desde que asumió el poder ha reducido prácticamente a cero el número de cruces en la frontera sur.