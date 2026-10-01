Helicóptero de evacuación médica se estrella en California y deja dos muertos

La aeronave accidentada pertenece a REACH Air Medical Services. ( TOMADA DE LA WEB REACH AIR MEDICAL SERVICES. )

Un helicóptero de evacuación médica cayó al mar el miércoles frente a la costa de Los Ángeles, en California, en un accidente que dejó dos muertos, dos heridos y una persona desaparecida, informaron autoridades locales a medios estadounidenses.

Una dirigente del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, anunció en la red X que "un helicóptero de evacuación médica que salía de la isla Catalina se estrelló poco después del despegue".

"Las operaciones de búsqueda y rescate están en marcha y rezo por todas las personas que iban a bordo", agregó.

La isla de Santa Catalina se encuentra frente a la costa del sur de California, a unos 35 kilómetros de la zona portuaria de Los Ángeles.

Operación de rescate y búsqueda

Jonathan Torres, ingeniero del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, dijo a la cadena KTLA que autoridades locales respondieron a la caída de un helicóptero que había partido de la isla con destino al continente hacia las 07:53 locales.

"Cuatro de las cinco personas que iban a bordo han sido localizadas. Todavía hay una desaparecida. Dos fueron trasladadas a hospitales de la zona continental en condición estable. Podemos confirmar que hay dos fallecidos en el lugar", señaló.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaban, agregó Torres.

La empresa REACH Air Medical Services informó a la cadena local KABC que uno de sus helicópteros estuvo involucrado en el incidente.

En octubre de 2025, un helicóptero de auxilio médico de REACH se estrelló en una autopista de California, dejando gravemente heridas a las tres personas que iban a bordo. Una de ellas falleció posteriormente debido a sus lesiones.