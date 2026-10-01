Kehinde Wiley pide a Trump comprar cuadro retirado de la embajada en República Dominicana

El pintor estadounidense Kehinde Wiley pidió al presidente Donald Trump, la oportunidad de comprar su cuadro Young Artists After Siamesas 1960, retirado en agosto de la Embajada de EE. UU. en Santo Domingo después de que funcionarios de esa administración lo cuestionaran por considerarlo una expresión de la ideología «woke».

La solicitud figura en una carta fechada el 24 de septiembre, difundida por la galería Sean Kelly, que representa al artista.

Wiley plantea que, si el Gobierno ya no desea exhibir la pintura, le permita recuperarla mediante una compra ajustada al procedimiento legal correspondiente. Su petición también solicita la consideración del secretario de Estado, Marco Rubio. La carta publicada no precisa una suma ofrecida por la obra.

El artista recuerda que creó el cuadro para un lugar y un propósito específicos. Según explica, dedicó dos años a estudiar la producción de artistas dominicanos y trabajó con jóvenes de Santo Domingo. Las cuatro personas representadas son estudiantes dominicanos de arte.

Su intención, sostiene, era que una embajada estadounidense ofreciera a los habitantes del país anfitrión una imagen en la que pudieran reconocerse y que el arte contribuyera a estrechar las relaciones entre ambas naciones.

Aunque reconoce que la administración llegó a una conclusión diferente sobre la pintura, afirma que conserva un significado especial para él por las personas y las ideas que representa.

La obra, de aproximadamente 3.66 metros de ancho y 2.75 de alto, presenta a los estudiantes sobre un fondo botánico característico de Wiley. Sus poses remiten a composiciones de los dominicanos Celeste Woss y Gil y Gilberto Hernández Ortega. El encargo se realizó a través del programa Art in Embassies del Departamento de Estado.

Pintura fue retirada ideologías «globalistas y woke»

La embajadora Leah Campos difundió en agosto un video de su retirada y vinculó la decisión al abandono de las ideologías «globalistas y woke» y a la promoción del patriotismo estadounidense. Posteriormente, el Departamento de Estado informó que consultaba con abogados para determinar si podía vender el cuadro.

La oferta del pintor añade un nuevo capítulo a la controversia, pero las informaciones publicadas hasta ahora no recogen una aceptación oficial ni el anuncio de una subasta. El destino de la obra continúa pendiente de la decisión sobre su posible venta.