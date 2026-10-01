Vendedores ambulantes sin documentos sobre su estatus legal o sin autorización para vender en las calles de la ciudad de Nueva York, fueron desalojados de las aceras de Washington Heights por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) la mañana de este jueves.

Según una denuncia que llegó a esta redacción, la mercancía de los vendedores, por lo regular de origen dominicano, apostados entre las calles 169 y 181 fue retirada, mientras que aquellos que supuestamente no contaban con la debida documentación eran llevados hasta el cuartel policial.

"La Policía de Nueva York está removiendo a todos los vendedores ambulantes del área de Washington Heights, especialmente en St. Nicholas, desde la 169 hasta la 181", afirmó a este medio una dominicana residente en Nueva York.

"Los vendedores que no tienen sus documentos al día o que no tienen algún documento que demuestre que son residentes o ciudadanos americanos los están llevando hacia el precinto", aseguró la fuente.

Levantan mercancías

Videos compartidos con este medio muestran a varios oficiales frente al puesto de una vendedora que comercializa diferentes prendas de vestir en la intersección de Broadway y West 179th Street, en el barrio de Washington Heights, Manhattan.

En otro video, varios miembros del NYPD recogen las frutas exhibidas por otro vendedor, establecido a pocos metros de la señora, y las colocan en contenedores para transportarlas.

La escena se desarrolla ante la mirada de los residentes del lugar, que pasan junto a los agentes y los puestos con expresión de extrañeza.

Una vieja práctica

En julio pasado, las autoridades de Nueva York desmantelaron un mercado al aire libre de medicamentos recetados en Washington Heights, días después de que una exclusiva del New York Post revelara que vendedores comercializaban medicamentos públicamente.

El medio reportó que los vendedores ofrecían una variedad de medicamentos, desde analgésicos hasta fármacos para la disfunción eréctil y antibióticos, en un área de 10 manzanas entre las calles West 179th y West 183rd y la avenida St. Nicholas.

Al menos seis coches patrulla se estacionaron a lo largo de West 181st Street, lo que provocó que los vendedores de pastillas huyeran con sus mercancías, según informó el medio en ese momento.

La zona ha sido tradicionalmente conocida por la presencia de vendedores callejeros dominicanos, que ofrecen productos y alimentos representativos de su país de origen, como habichuelas con dulce, arroz con leche, yaniqueques y empanadas de yuca.

No serán multados

El pasado 30 de junio, el Concejo Municipal de Nueva York eliminó la responsabilidad penal para los vendedores ambulantes sin permiso para realizar actividad comercial en las calles, acabando con una legislación de décadas que consideraba dicha acción como un delito penal menor.

"Más del 95 % de los vendedores ambulantes son inmigrantes, quienes representan a los negocios más pequeños de nuestra ciudad. Como hija y nieta de vendedores ambulantes, comprendo su lucha y sé que nadie debería ir a la cárcel simplemente por intentar ganarse la vida. La Ley 47 permite a los vendedores seguir manteniendo a sus familias sin este temor", indicó en ese momento la dominicana Pierina Sánchez, que impulsó la iniciativa.

Hasta en ese momento, la legislación vigente en Nueva York establecía multas de hasta 1,000 dólares, tres meses de cárcel o ambas sanciones por vender cualquier producto en las calles sin la licencia correspondiente.