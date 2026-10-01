¿Piensas visitar RD durante las navidades? Así están los precios de los vuelos

ARCHIVO/Viajeros en el Aeropuerto Internacional del Cibao, el martes 26 de enero de 2021. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Massachusetts y Pensilvania concentran algunas de las comunidades dominicanas más numerosas de Estados Unidos, por lo que miles de personas comienzan desde ahora a buscar vuelos para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en República Dominicana.

Con casi tres meses por delante para las celebraciones, las tarifas muestran diferencias importantes dependiendo del día elegido para viajar. Una búsqueda realizada a comienzos de octubre para vuelos hacia Santo Domingo muestra que viajar durante las primeras semanas de diciembre puede representar una diferencia considerable frente a hacerlo en los días cercanos a Navidad.

El precio también cambia según el aeropuerto de salida, la aerolínea, si el vuelo es directo y la fecha elegida para regresar a Estados Unidos.

Nueva York y Nueva Jersey

Para viajar a comienzos de diciembre, Google Flights muestra opciones hacia Santo Domingo desde aproximadamente US$383, dependiendo de las fechas y la aerolínea.

La diferencia aumenta considerablemente durante las fiestas. Para el período navideño, la tarifa directa más baja encontrada fue de RD$96,142, equivalentes a unos US$1,800, con JetBlue, Arajet, 1,700 y en Delta, el precio puede alcanzar los 2,000 dólares.

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Otras opciones directas encontradas fueron de RD$99,189 (US$1,704), también con JetBlue, y RD$106,584 (US$1,831) con United.

Boston

Desde Boston, los precios también presentan un aumento importante al acercarse las fiestas.

Para comienzos de diciembre, Google Flights muestra tarifas desde aproximadamente US$328 hacia Santo Domingo.

En cambio, para el período navideño, la opción directa más económica encontrada fue de RD$98,179, unos US$1,687, con JetBlue.

Arajet aparece desde RD$101,996 (US$1,753), mientras que otras alternativas directas de JetBlue alcanzan los RD$109,828 (US$1,887).

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Miami

Miami presenta un comportamiento diferente frente a Nueva York y Boston, con tarifas navideñas más bajas.

Para comienzos de diciembre, los vuelos hacia Santo Domingo aparecen desde aproximadamente US$300.

Para las fechas de Navidad y Año Nuevo, la opción directa más económica encontrada fue de RD$57,669, unos US$991, con JetBlue.

Arajet aparece desde RD$59,043 (US$1,015) y American Airlines desde RD$61,791 (US$1,062), todas con vuelos directos en las opciones destacadas.

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Fort Lauderdale

Desde Fort Lauderdale, la tarifa directa más económica encontrada para el período navideño fue de RD$57,132, unos US$981, con Frontier.

JetBlue aparece como otra alternativa directa desde RD$70,215, equivalentes a unos US$1,206, mientras que otras opciones de la aerolínea llegan a RD$77,981 (US$1,340).

En este caso, la alternativa más económica se mantiene por debajo de los US$1,000, aunque las opciones de otras aerolíneas superan ese nivel.

Orlando

Orlando también registra tarifas navideñas superiores a las encontradas desde el sur de Florida.

La opción directa más económica encontrada para el período de Navidad y Año Nuevo fue de RD$74,497, unos US$1,280, con Frontier.

Google Flights también muestra una alternativa de Frontier con una escala por RD$75,816 (US$1,303) y una opción de American con una escala por RD$90,801 (US$1,560).

La plataforma señala, además, que los precios para esta ruta se encuentran actualmente altos.

¿Qué muestran estos precios?

Las tarifas consultadas muestran que el aeropuerto desde el que se viaje puede marcar una diferencia considerable en el costo del boleto durante las fiestas.

En las opciones revisadas, los vuelos directos desde Nueva York y Boston superan los US$1,600, mientras que desde Miami y Fort Lauderdale se encuentran alternativas directas por debajo de los US$1,000.

Orlando se ubica en un punto intermedio, con una tarifa directa de aproximadamente US$1,280.

Para quienes tengan flexibilidad laboral, mover el viaje algunos días antes de las celebraciones puede abrir más opciones de tarifas. También puede resultar conveniente comparar aeropuertos cercanos: por ejemplo, los viajeros del área de Nueva York pueden revisar tanto JFK como Newark, mientras que quienes viven en el sur de Florida pueden comparar Miami y Fort Lauderdale.

En todos los casos, se debe tener en cuenta que las tarifas pueden cambiar en cualquier momento, que las opciones más económicas pueden corresponder a tarifas básicas y que el precio final puede aumentar al añadir equipaje, selección de asiento u otros servicios.