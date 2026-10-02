Arrestan a miembro de la Guardia Nacional desplegado en Washington por cargos de armas

Miembros de la Guardia Nacional caminan junto al Estanque Reflectante de Washington este martes 7 de julio de 2026. ( EFE )

Un miembro de la Guardia Nacional de Oklahoma desplegado en Washington D. C. fue arrestado y acusado de portar un arma de fuego sin licencia, luego de que la Policía de Parques de Estados Unidos detuviera el vehículo en el que viajaba por tener la matrícula vencida.

El soldado Jakob Noonan, de 22 años, fue arrestado el lunes mientras viajaba con otro integrante de la Guardia Nacional, según documentos judiciales revisados por The Associated Press (AP).

La Policía de Parques informó que el agente observó una funda vacía en la parte trasera del vehículo y preguntó si había un arma de fuego dentro. Noonan respondió que sí. Según el comunicado policial, el soldado estaba fuera de servicio, no vestía uniforme y conducía su vehículo particular.

Detalles del arresto

El arresto representa la segunda ocasión en dos meses en que un integrante del grupo de trabajo desplegado en la capital estadounidense enfrenta un arresto.

De acuerdo con las declaraciones policiales incluidas en los documentos judiciales, Noonan viajaba en una camioneta Honda cuando fue detenido. Varios de los agentes que acudieron al lugar observaron la pistola.

Un agente declaró que el soldado explicó que residía temporalmente en Washington como parte de la operación de la Guardia Nacional y que el arma estaba registrada a su nombre en Oklahoma, donde se permite portar armas abiertamente.

Sin embargo, Noonan reconoció que no tenía un permiso válido para portar armas ocultas en el Distrito de Columbia, según la declaración policial. La verificación de sus antecedentes confirmó que carecía de dicha autorización.

La denuncia presentada contra el soldado lo acusa de portar una pistola sin licencia.

Noonan compareció por primera vez ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el 29 de septiembre. No fue posible obtener comentarios de su abogado de oficio, luego de que las llamadas y un correo electrónico enviados para contactarlo no recibieran respuesta inmediata.

El Grupo de Trabajo Conjunto encargado de supervisar el despliegue de la Guardia Nacional tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Controversia por el despliegue militar

La presencia de integrantes de la Guardia Nacional en Washington ha generado controversia desde agosto de 2025, cuando el presidente Donald Trump ordenó el despliegue bajo una declaración de emergencia motivada, según su argumento, por una delincuencia fuera de control.

Funcionarios locales y residentes han cuestionado la medida al considerar que representa un gasto innecesario de fondos públicos y normaliza la presencia militar en una ciudad estadounidense, según reportó AP.

En agosto de este año, Zion Mitchell, integrante de la Guardia Nacional de Georgia, también fue arrestado y posteriormente acusado tras presuntamente apuntar con un arma a otro miembro de la Guardia durante una aparente disputa relacionada con los cortes de cabello reglamentarios.

Durante el verano, más de 5,000 soldados estuvieron desplegados en la capital con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de Estados Unidos. Desde entonces, el contingente se ha reducido a unos 3,000 efectivos.

Los miembros de la Guardia Nacional han apoyado a las fuerzas del orden en operaciones de detención y participado en labores de embellecimiento urbano y retirada de nieve.

El despliegue, que inicialmente generó cuestionamientos de funcionarios locales y residentes, ha sido prorrogado hasta enero de 2029.