La Junta Central Electoral realizará operativo móvil de cedulación para dominicanos en Nueva Jersey

La Junta Central Electoral presentó este jueves los cambios en la nueva cédula dominicana. ( ARCHIVO DL / DANIA ACEVEDO )

La Junta Central Electoral (JCE) realizará este sábado 3 de octubre un operativo móvil de cedulación dirigido a los dominicanos residentes en New Brunswick, Nueva Jersey.

La jornada se desarrollará de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en las instalaciones de la A.C. Redshaw Elementary School, ubicada en el 216 Livingston Ave., New Brunswick, NJ 08901.

Durante el operativo, los ciudadanos podrán gestionar la obtención o renovación de su cédula de identidad y electoral.

Te puede interesar La JCE anuncia operativo de cedulación para los dominicanos en Ohio

El proceso de renovación de la nueva cédula para los dominicanos residentes en el exterior comenzó el 20 de mayo de este año, de acuerdo con la JCE. La institución informó que los ciudadanos en el extranjero no tenían que esperar al mes de su cumpleaños para realizar el trámite.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/el-volante-que-entrega-la-jce-al-renovar-la-cedula-genera-confusion-2e9b9362.jpg Proceso de cedulación a dominicanos. (ARCHIVO DL)

Renovación de cédulas

La renovación de la cédula para los dominicanos residentes fuera del país comenzó en mayo de 2026 y está previsto que concluya en enero de 2028, según la información oficial de la JCE.

Al 27 de agosto, la JCE reportaba 136,961 nuevas cédulas entregadas a dominicanos residentes en el exterior, como parte de un proceso que hasta esa fecha registraba más de 3 millones de documentos entregados en total.

El organismo informó este jueves que continúa dando seguimiento a los avances del proceso de renovación de la cédula, durante una reunión de su Mesa Técnica con representantes de las organizaciones políticas acreditadas.