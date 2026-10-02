Autoridades de Filadelfia desmantelan un taller que habría enviado piezas de Honda robadas a RD

La Policía de Filadelfia descubrió un taller clandestino en el que supuestamente se desmantelaban vehículos robados para vender sus piezas, algunas de las cuales, según sospechan los investigadores, eran enviadas a República Dominicana, de acuerdo con medios locales.

Según el reporte policial, el hallazgo ocurrió en el norte del estado, donde se encontraron al menos siete vehículos de la marca Honda que habían sido desmantelados para vender sus piezas. También se encontraron numerosas piezas de automóviles.

Durante el operativo en el garaje, ubicado cerca de las calles North 9th y West Ontario, fueron arrestadas dos personas. Las autoridades creen que el taller podría formar parte de una operación de robo de vehículos más amplia.

"Probablemente sea el taller clandestino de desguace de coches más grande que he visto; la mayoría serían un garaje pequeño, quizás con espacio suficiente para uno o dos coches. Este es un espacio muy amplio y abierto", dijo el capitán Robert McKeever, comandante de la Unidad de Delitos Graves, según recoge Fox 29.

Los investigadores indicaron que los autos habían sido desmantelados hasta tal punto que su identificación resulta difícil. Para ello están utilizando los números de serie y las bolsas de aire.

La policía también trabaja para determinar dónde se distribuían las piezas, aunque sospechan que muchas de ellas llegaban al país.

"Creemos que muchas de ellas están siendo enviadas a República Dominicana", dijo McKeever, que dijo que otras piezas podrían terminar en vehículos vendidos por internet.

Objetivos de robo

Los siete vehículos recuperados en el taller eran Hondas. Los investigadores ya habían identificado los automóviles de esta marca como objetivos frecuentes de robo debido a la facilidad con la que se pueden intercambiar sus piezas, según recoge Action News.

Además, uno de los vehículos encontrados había sido robado tan solo tres días antes y, según la policía, al momento de recuperarlo solo quedaba su estructura.

La policía indicó que el estado de los vehículos pone de manifiesto la rapidez con la que los ladrones pueden desmantelar un automóvil robado. "Probablemente puedan desmantelar un coche por completo en 45 minutos", dijo McKeever.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/01/confirman-seis-mexicanos-muerieron-en-accidente-aereo-en-filadelfia.jpg Imagen de archivo Policía de Filadelfia de un vehículo de la Policía de Filadelfia.

Las autoridades ejecutaron tres órdenes de allanamiento en relación con la investigación en curso sobre el robo de vehículos Honda en la ciudad.

Alcance de la operación

El capitán indicó que los investigadores creen que la operación podría estar relacionada con una red de robo de vehículos de mayor envergadura y tener vínculos con otra que la policía desmanteló en abril.

En ese momento, la policía arrestó a 14 personas en relación con dos investigaciones separadas sobre robos de vehículos Honda en la ciudad y sus alrededores. De ellas, 11 estaban vinculadas a lo que las autoridades definían como una "banda dominicana de robo de coches especializada en el hurto de repuestos de Honda".

"Estamos seguros de que hemos detenido a los dos principales responsables y que los demás serían integrantes del grupo", dijo McKeever.

La policía indicó que podrían producirse más detenciones a medida que avance la investigación.

Según las autoridades, la zonificación del inmueble permite el funcionamiento de un taller mecánico legal. Sin embargo, los investigadores creen que el propietario ha estado alquilando el espacio a diferentes inquilinos.

Las autoridades indicaron que todas las piezas recuperadas del taller serán confiscadas mientras los investigadores trabajan para identificar los vehículos robados. La policía prevé que este proceso será complicado, dado el grado de desmantelamiento de los automóviles.